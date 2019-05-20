Стало известно, с кем Зеленский провел первые международные переговоры

Первым зарубежным лидером, с которым президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в статусе главы государства, стала президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Интерфакс.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник днем лично приехала к зданию администрации президента Украины на улице Банковой в центре Киева.

Грузинский президент является первым главой иностранной делегации, который прибыл в администрацию после торжественного приема в Мариинском дворце и прибытия Зеленского в администрацию президента.

Ранее присутствовавший на церемонии инаугурации министр энергетики США Рик Перри передал Зеленскому послание от президента Дональда Трампа. В нем говорилось о нетерпении Вашингтона начать работу с новым главой Украины.

В понедельник утром Зеленский вступил в должность президента Украины.

На церемонию вступления в должность шестого президента Украины Владимира Зеленского приехали его коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии и ГрузииПоскольку дата инаугурации стала известна 16 мая, многие мировые лидеры не смогли скорректировать свой график, и национальные делегации возглавили послы или высокопоставленные чиновники.

Всё же пять лидеров стран приехали в Киев: президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Венгрии Янош Адер, президент Грузии Саломе Зурабишвили.