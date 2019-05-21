Дания угрожает России истребителями в Гренландии

Дания разместит свои истребители в Гренландии в случае, если российская авиация будет совершать воздушные рейды в воздушном пространстве острова. Об этом заявил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен, напомнив, что Россия планирует разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа парк военных самолетов.

«До этого в нашей политике мы исходили из того, что Арктика является районом с низким уровнем напряженности», — заявил чиновник.

Он утверждает, что Россия усиливает в регионе свои наступательные возможности, размещая на аэродроме острова Земли Александры, свои боевые самолеты и самолеты-заправщики. Фредериксен напомнил, что при возможности дозаправиться в воздухе, российские боевые самолеты могут достигнуть Тулы, в этой связи в Дании пристально наблюдают за ситуацией.

Ранее датская автономия Гренландия потребовала от Копенгагена ликвидировать оставшийся от армии США подледный ракетный комплекс на острове, который сохранился со времен окончания «холодной войны».