Диетологи рассказали, чем полезны соленья

Диетологи отмечают, что соленья особенно весной являются источников витаминов, которые необходимы для здоровья после зимы. А поскольку новые урожаи фруктов и овощей еще не собраны, то можно употреблять соленые огурцы и помидоры, которые богаты витаминами и минералами.

Как отмечает британский эксперт-диетолог Меган Рузвельт для издания Medical Insider, соленья могут стать хорошим дополнением к здоровой диете. Врач уточняет, что несмотря на то, что соленья содержат достаточно мало питательных веществ, в их состав входят натрий и полезные бактерии, что благотворно влияет на здоровье.

Врачи уточняют, что в соленых огурцах содержится большое количество витамина А и К, а также работают как пробиотики.

Рузвельт утверждает, что в совокупности все эти свойства могут оказывать большую пользу в лечении аллергических реакциях.

Однако, по словам врача, полезно не всем. Например, гипертоникам соленья не рекомендованы, также не стоит усердствовать с данными продуктами и людям с ослабленной иммунной системой или беременным.