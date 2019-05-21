Вход/Регистрация Подписка

Диетологи рассказали, чем полезны соленья

Москва, 21.05.2019

Диетологи отмечают, что соленья особенно весной являются источников витаминов, которые необходимы для здоровья после зимы. А поскольку новые урожаи фруктов и овощей еще не собраны, то можно употреблять соленые огурцы и помидоры, которые богаты витаминами и минералами.

Как отмечает британский эксперт-диетолог Меган Рузвельт для издания Medical Insider, соленья могут стать хорошим дополнением к здоровой диете. Врач уточняет, что несмотря на то, что соленья содержат достаточно мало питательных веществ, в их состав входят натрий и полезные бактерии, что благотворно влияет на здоровье.

Врачи уточняют, что в соленых огурцах содержится большое количество витамина А и К, а также работают как пробиотики.

Рузвельт утверждает, что в совокупности все эти свойства могут оказывать большую пользу в лечении аллергических реакциях.

Однако, по словам врача, полезно не всем. Например, гипертоникам соленья не рекомендованы, также не  стоит усердствовать с данными продуктами и людям с ослабленной иммунной системой или беременным.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль снова всех удивил
      Несмотря на обострение ситуации на финансовых рынках из-за торговых споров между КНР и США, рубль укрепляется
    2. Курс доллара пробил невероятный уровень
      Курс доллара пробил невероятный уровень
    3. Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
      Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама