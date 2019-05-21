Курс доллара пробил невероятный уровень

Курс доллара во вторник преодолел уровень, который еще какое-то время назад казался невероятным. Индекс доллара достиг отметки 98,08 к 10.03 мск. На таких вершинах курс доллара не находился с мая 2017 года.

Мало кто верил, что такое возможно на фоне энергичного сворачивания в этом году жесткой политки ФРС. Однако резкая эскалация торгового спора между США и Китаем опять развернула потоки в американскую валюту, несмотря на все разговоры о том, что она уже не может выполнять функции "тихой гавани".

Акселератором роста курса доллара стал очередной скачок доходности 10-летних облигаций США. В то же время растут опасения о более жестком замедлении экономик в других регионах - прежде всего в Европе.

На этом фоне рубль демонстрирует небывалую стойкость. Во вторник российская валюта продолжает укрепляться к доллару - 64,47 рубля (плюс пять копеек), курс евро - 71,91 (плюс 13 копеек). Рубль находит поддержку от мощного фактора притока капитала в ОФЗ и налоговых выплат. Однако коррекция российской валюты на фоне внешнего контекста выглядит неизбежной. В ближайшие дни курс доллара может вырасти до 65 рублей.