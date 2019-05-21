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Достоинства и преимущества домов из профилированного бруса

Москва, 21.05.2019
Строительство домов из экологически чистых материалов становится все более востребованным, и даже модным. Для этого как нельзя лучше подходит профилированный брус.
#PressRelease

Его делают из натуральной древесины хвойных пород, чаще всего используется ель или сосна. Такой дом эффектно смотрится, не требует дополнительной наружной и внутренней отделки, утепления, он долговечен, подробнее здесь. Профилированный брус специально изготавливается в такой форме, чтобы отдельные части плотно прилегали друг к другу, а строительство было удобным и быстрым.  

Какие же еще есть преимущества и недостатки у строительства домов из профилированного бруса?

Преимущества

  • Стены имеют низкую теплопроводность. Благодаря этому в домах из профилированного бруса тепло зимой и прохладно летом.
  • Брус легкий, он долговечен и устойчив к деформациям.
  • Срок службы бревен, бруса достигает 100 лет и более.
  • Стенам не страшны «промерзания», он переносит множество циклов смены климата.
  • Оптимальная влажность в доме и природный баланс.
  • Дом эффектно смотрится на фоне природы, гармонично сочетаясь с окружающим ландшафтом.
  • Требуется минимум материалов для теплоизоляции.
  • Вода при осадках не попадает в щели между брусом.
  • Материал дышит, потому в доме создается полезный микроклимат.
  • Не понадобится установка кондиционера, в доме всегда будет стоять приятный аромат хвойной древесины.
  • Стены занимают минимум полезной площади.

Профилированный брус образует плотный замок при соединении компонентов, потому не нужно тратить много времени на то, чтобы конопатить дом, как в случае с бревном.

Существуют и недостатки у профилированного бруса, их тоже стоит рассмотреть, чтобы знать все нюансы.

 

Недостатки

 

  • Дерево – это легковоспламеняющийся материал, но решить эту проблему можно с помощью обработки специальными средствами.
  • Требуется обработка антисептиком, чтобы в древесине не завелись грибки или насекомые.
  • Древесина должна пройти период предварительной сушки, иначе она может дать усадку и даже появляются трещины. Благодаря сушке в специальной камере брус дает минимальную усадку. Это позволяет сокращать время возведения дома из профилированного бруса и сразу устанавливать окна, двери, кровлю.
  • Не всегда доступная цена, профилированный трус не считается дешевым строительным материалом.

В домах из профилированного бруса комфортно и тепло, создается оптимальный воздухообмен. Такие дома строить модно и престижно. Главное, иметь опыт и соблюдать технологии, тогда дом из профилированного бруса прослужит от 100 лет и более. 

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