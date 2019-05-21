Достоинства и преимущества домов из профилированного бруса

Его делают из натуральной древесины хвойных пород, чаще всего используется ель или сосна. Такой дом эффектно смотрится, не требует дополнительной наружной и внутренней отделки, утепления, он долговечен, подробнее здесь. Профилированный брус специально изготавливается в такой форме, чтобы отдельные части плотно прилегали друг к другу, а строительство было удобным и быстрым.
Какие же еще есть преимущества и недостатки у строительства домов из профилированного бруса?
Преимущества
- Стены имеют низкую теплопроводность. Благодаря этому в домах из профилированного бруса тепло зимой и прохладно летом.
- Брус легкий, он долговечен и устойчив к деформациям.
- Срок службы бревен, бруса достигает 100 лет и более.
- Стенам не страшны «промерзания», он переносит множество циклов смены климата.
- Оптимальная влажность в доме и природный баланс.
- Дом эффектно смотрится на фоне природы, гармонично сочетаясь с окружающим ландшафтом.
- Требуется минимум материалов для теплоизоляции.
- Вода при осадках не попадает в щели между брусом.
- Материал дышит, потому в доме создается полезный микроклимат.
- Не понадобится установка кондиционера, в доме всегда будет стоять приятный аромат хвойной древесины.
- Стены занимают минимум полезной площади.
Профилированный брус образует плотный замок при соединении компонентов, потому не нужно тратить много времени на то, чтобы конопатить дом, как в случае с бревном.
Существуют и недостатки у профилированного бруса, их тоже стоит рассмотреть, чтобы знать все нюансы.
Недостатки
- Дерево – это легковоспламеняющийся материал, но решить эту проблему можно с помощью обработки специальными средствами.
- Требуется обработка антисептиком, чтобы в древесине не завелись грибки или насекомые.
- Древесина должна пройти период предварительной сушки, иначе она может дать усадку и даже появляются трещины. Благодаря сушке в специальной камере брус дает минимальную усадку. Это позволяет сокращать время возведения дома из профилированного бруса и сразу устанавливать окна, двери, кровлю.
- Не всегда доступная цена, профилированный трус не считается дешевым строительным материалом.
В домах из профилированного бруса комфортно и тепло, создается оптимальный воздухообмен. Такие дома строить модно и престижно. Главное, иметь опыт и соблюдать технологии, тогда дом из профилированного бруса прослужит от 100 лет и более.