Достоинства и преимущества домов из профилированного бруса

Его делают из натуральной древесины хвойных пород, чаще всего используется ель или сосна. Такой дом эффектно смотрится, не требует дополнительной наружной и внутренней отделки, утепления, он долговечен, подробнее здесь. Профилированный брус специально изготавливается в такой форме, чтобы отдельные части плотно прилегали друг к другу, а строительство было удобным и быстрым.

Какие же еще есть преимущества и недостатки у строительства домов из профилированного бруса?

Преимущества

Стены имеют низкую теплопроводность. Благодаря этому в домах из профилированного бруса тепло зимой и прохладно летом.

Брус легкий, он долговечен и устойчив к деформациям.

Срок службы бревен, бруса достигает 100 лет и более.

Стенам не страшны «промерзания», он переносит множество циклов смены климата.

Оптимальная влажность в доме и природный баланс.

Дом эффектно смотрится на фоне природы, гармонично сочетаясь с окружающим ландшафтом.

Требуется минимум материалов для теплоизоляции.

Вода при осадках не попадает в щели между брусом.

Материал дышит, потому в доме создается полезный микроклимат.

Не понадобится установка кондиционера, в доме всегда будет стоять приятный аромат хвойной древесины.

Стены занимают минимум полезной площади.

Профилированный брус образует плотный замок при соединении компонентов, потому не нужно тратить много времени на то, чтобы конопатить дом, как в случае с бревном.

Существуют и недостатки у профилированного бруса, их тоже стоит рассмотреть, чтобы знать все нюансы.

Недостатки

Дерево – это легковоспламеняющийся материал, но решить эту проблему можно с помощью обработки специальными средствами.

Требуется обработка антисептиком, чтобы в древесине не завелись грибки или насекомые.

Древесина должна пройти период предварительной сушки, иначе она может дать усадку и даже появляются трещины. Благодаря сушке в специальной камере брус дает минимальную усадку. Это позволяет сокращать время возведения дома из профилированного бруса и сразу устанавливать окна, двери, кровлю.

Не всегда доступная цена, профилированный трус не считается дешевым строительным материалом.

В домах из профилированного бруса комфортно и тепло, создается оптимальный воздухообмен. Такие дома строить модно и престижно. Главное, иметь опыт и соблюдать технологии, тогда дом из профилированного бруса прослужит от 100 лет и более.