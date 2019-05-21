Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг самых перспективных граждан России моложе 30 лет. В списке, названном «30 до 30» было выделено несколько категорий, в том числе «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Музыка и кино», «Новые медиа» и некоторые другие.

При этом при составлении рейтинга эксперты журнала оценивали возраст, признание в профессиональном сообществе, а также личную конкурентоспособность на российском или мировом рынке.

В итого, в ТОП-30 самых перспективных россиян, чей возраст не превышает 30 лет, вошли моложе 30 лет Александр Головин (футболист сборной России и клуба «Монако», Монеточка (певица), Анастасия Ивлеева (блогер, телеведущая), Елизавета Мелик-Гайказян (автор разработок в области физики), Дарья Алексеева (основатель благотворительных магазинов Charity Chop и фонда «Второе дыхание»), Даниил Шулейко (управляющий директор «Яндекс.Такси») и многие другие.

В журнале пообещали, что этот рейтинг станет ежегодным.