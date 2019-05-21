Вход/Регистрация Подписка

Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Москва, 21.05.2019

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг самых перспективных граждан России моложе 30 лет. В списке, названном «30 до 30» было выделено несколько категорий, в том числе «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Музыка и кино», «Новые медиа» и некоторые другие.

При этом при составлении рейтинга эксперты журнала оценивали возраст, признание в профессиональном сообществе, а также личную конкурентоспособность на российском или мировом рынке.

В итого, в ТОП-30 самых перспективных россиян, чей возраст не превышает 30 лет, вошли моложе 30 лет Александр Головин (футболист сборной России и клуба «Монако», Монеточка (певица), Анастасия Ивлеева (блогер, телеведущая), Елизавета Мелик-Гайказян (автор разработок в области физики), Дарья Алексеева (основатель благотворительных магазинов Charity Chop и фонда «Второе дыхание»), Даниил Шулейко (управляющий директор «Яндекс.Такси») и многие другие.

В журнале пообещали, что этот рейтинг станет ежегодным.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль снова всех удивил
      Несмотря на обострение ситуации на финансовых рынках из-за торговых споров между КНР и США, рубль укрепляется
    2. Курс доллара пробил невероятный уровень
      Курс доллара пробил невероятный уровень
    3. Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
      Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама