Гисметео, прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили о похолодании и дождях

Рабочая неделя только началась, а многие уже задаются вопросом: а что там с погодой в ближайшие выходные? По прогнозу Гисмето, в предстоящий уикенд на большей части страны будет дождливо, ветрено, в некоторых регионах прогремят грозы.

Так, в городах Золотого кольца России в субботу, 25 мая и в воскресенье, 26 мая синоптики прогнозируют низкую облачность, высокую влажность и осадки. В Сергиевом Посаде и Переславль-Залесском – 18-19, дождь; в Ростове Великом, Ярославле и Костроме – 17-18, ливень, возможно усиление ветра и грозы; в Иваново, Суздале и Владимире – облачно с прояснениями, осадки сильными не будут, но и воздух больше плюс 20 не прогреется.

Прогноз погоды на выходные в Крыму

Тем, кто собирается ближайшее выходные провести в Крыму, синоптики также не сулят ничего хорошего. По прогнозу Гисметео, в Симферополе и Севастополе в субботу и воскресенье облачно, дождь, местами сильный и всего плюс 18. Чуть теплее в Керчи, Евпатории и Феодосии. Здесь также пасмурно, осадки, но плюс 21-22. Также дождливо и ветрено в Джанкое, Ялте, Алуште и Бахчисарае. При этом на всём крымском побережье вода пока холодная – море прогрелось всего до 16 градусов. Впрочем, тем, кто всё-таки проведёт выходные на полуострове не стоит паниковать. Кроме купания в Чёрном море и принятия солнечных ванн на пляжах в Крыму есть масса других интересных занятий, которые подарят массу положительных эмоций.

Гисметео. Прогноз погоды на выходные в Петербурге и Москве

25 мая в Санкт-Петербурге ожидается плюс 14 днём и всего плюс 7-8 после полуночи. Вероятность осадков 40%. Атмосферное давление останется в пределах нормы (752 мм ртутного столба). Ветер слабый (2-3 метра в секунду). Относительная влажность 70-92%. Аналогичная климатическая обстановка прогнозируется и на 26 мая с той лишь разницей, что на город может обрушиться сильный ливень, местами град, который будет сопровождаться шквалистым ветром.

Малооблачная погода и плюс 25-27, которые установились в Москве, вскоре покинут столицу. По прогнозу Гисметео, на регион надвигается холодный атмосферный фронт. Ожидается, что он принесёт с собой не только похолодание, но и дожди, грозы, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ухудшение погоды, которое начнётся в четверг, 23 мая, продержится до выходных. 25-26 мая метеорологи обещают осадки и температуру плюс 17-19, что ниже климатической нормы на 2-4 градуса.