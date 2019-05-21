Киев возобновил транзит российской нефти

21 мая возобновились поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в страны Евросоюза, сообщает компания «Укртранснафта» в своем Facebook.

Сообщается, что транзит возобновился в 10.46 по московскому времени на ЛПДС «Мозырь» для дальнейшей ее транспортировки в направлении потребителей в Евросоюзе.

В этом же посте соцсети, сообщается, что факт готовности к приему российской нефти подтвердили на приемо-сдаточном участке «Фенешлитке» в Венгрии. Также уточняется, что «Укртранснафта» возобновила транзит сырья венгерским потребителям.

Ранее, Минск сообщил о прекращении приема российской нефти из-за ухудшения качества сырья. 7 мая Белоруссия оценила ущерб от «грязной» нефти в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.