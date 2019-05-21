Легендарный «Дозор» Сергея Лукьяненко теперь в формате живого высокотехнологичного магического шоу!

Специально для шоу Сергей Лукьяненко написал новую историю. А превратить ее в магическое шоу собрались лучшие иллюзионисты и фокусники Европы!

Эксклюзивно для "Дозора" ими были придуманы новые трюки, на заводах в США, Китае и России созданы элементы потрясающих иллюзионов, заказаны технологичные и невероятно яркие декорации. Суммарный вес технического оборудования составляет более двухсот тонн!

Уже сейчас полным ходом идут репетиции, чтобы 30 мая на лучшей сцене России, в Крокус Сити Холле, состоялась премьера с приставкой "Супер"!

Главным голосом и рассказчиком шоу станет Константин Хабенский, который исполнил роль Антона Городецкого в знаменитых экранизациях романов — Ночного и Дневного Дозора. А Николай Фоменко, помимо главной, исполнит еще 7 ролей одновременно... Такого еще не было! Бюджет постановки «Дозора» — более 500 млн рублей. Иллюзионист Сергей Сафронов выступит в роли Хранителя Договора. Специально для шоу Сергей приготовил авторский номер, увидеть который можно только в "Дозоре».

«Дозор» - это более 100 артистов, фокусников и иллюзионистов, которые заняты в подготовке, пожалуй, самого масштабного проекта сезона.

А ещё:

- уникальная сцена–трансформер - миллионы люмен света - километры проводов - лифты, светодиодные, проекционные и голографические экраны нового поколения с графикой, созданной при участии специалистов из Голливуда - костюмы, акробатические и иллюзионные трюки, которые разработали лучшие в мире инженеры, режиссеры и художники-постановщики. Бюджет постановки «Дозора» более 500 миллионов рублей! Создатели шоу решили, что часть средств от продажи каждого билета пойдет на помощь подопечным «Фонда Хабенского». Магия всегда на страже добрый дел.

Зритель очутится в мире «Дозора», где магия и волшебство происходят прямо в зале. А самые современные технологии света и звука лишь дополнят невероятные впечатления. Создатели шоу, без преувеличения, создают проект действительно мирового уровня! Ведь не зря "Дозором" заинтересовались сразу несколько европейских и азиатских прокатчиков.

Вы окажетесь в пространстве, где законы физики перестают действовать! Здесь герои перемещаются в пространстве за долю секунды, а костюмы меняют ещё быстрее! Впервые в мире будет показан трюк, в котором гоночные мотоциклы устремляются вперёд прямо над зрительным залом!

Особую роль в постановке исполнит самый известный иллюзионист России Сергей Сафронов, он будет Хранителем Договора. Специально для шоу Сергей приготовил авторский номер, увидеть который можно только в «Дозоре».

А завершит волшебство, конечно же, музыка! Артисты, исполнившие саундтрек в киноверсии «Дозоров» подтвердили своё участие в шоу! Uma2rman и Серёга специально для шоу написали новые песни, премьера которых состоится до начала показов в Москве.

“Дозор. True Magic Show” - иллюзионное шоу мирового уровня, где невероятное становится реальностью.

Премьерные показы в Москве!

«Дозор. True Magic Show”

С 30 мая по 9 июня

Crocus City Hall

Билеты на сайте https://dozorshow.ru/