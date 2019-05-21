Вход/Регистрация Подписка

Легендарный «Дозор» Сергея Лукьяненко теперь в формате живого высокотехнологичного магического шоу!

Москва, 21.05.2019
После шести книг-бестселлеров популярной фантастической саги и в преддверии седьмойпоследней, «Дозор» выходит из сумрака на Большую сцену! И теперь его героев можно будет увидеть не в кино, а наяву! И убедиться: настоящая магия существует!
#Культура
  • Легендарный «Дозор» Сергея Лукьяненко теперь в формате живого высокотехнологичного магического шоу!

из архива пресс-службы

Специально для шоу Сергей Лукьяненко написал новую историю. А превратить ее в магическое шоу собрались лучшие иллюзионисты и фокусники Европы!  

Эксклюзивно для "Дозора" ими были придуманы новые трюки, на заводах в США, Китае и России созданы элементы потрясающих иллюзионов, заказаны технологичные и невероятно яркие декорации.  Суммарный вес технического оборудования составляет более двухсот тонн! 

Уже сейчас полным ходом идут репетиции, чтобы 30 мая на лучшей сцене России, в Крокус Сити Холле, состоялась премьера с приставкой "Супер"! 

Главным голосом и рассказчиком шоу станет Константин Хабенский, который исполнил роль Антона Городецкого в знаменитых экранизациях романов — Ночного и Дневного Дозора. А Николай Фоменко, помимо главной, исполнит еще 7 ролей одновременно... Такого еще не было! Бюджет постановки «Дозора» — более 500 млн рублей. Иллюзионист Сергей Сафронов выступит в роли Хранителя Договора. Специально для шоу Сергей приготовил авторский номер, увидеть который можно только в "Дозоре». 

«Дозор» - это более 100 артистов, фокусников и иллюзионистов, которые заняты в подготовке, пожалуй, самого масштабного проекта сезона.

А ещё: 

- уникальная сцена–трансформер - миллионы люмен света - километры проводов - лифты, светодиодные, проекционные и голографические экраны нового поколения с графикой, созданной при участии специалистов из Голливуда - костюмы, акробатические и иллюзионные трюки, которые разработали лучшие в мире инженеры, режиссеры и художники-постановщики. Бюджет постановки «Дозора» более 500 миллионов рублей! Создатели шоу решили, что часть средств от продажи каждого билета пойдет на помощь подопечным «Фонда Хабенского». Магия всегда на страже добрый дел.  

Зритель очутится в мире «Дозора», где магия и волшебство происходят прямо в зале. А самые современные технологии света и звука лишь дополнят невероятные впечатления. Создатели шоу, без преувеличения, создают проект действительно мирового уровня!  Ведь не зря "Дозором" заинтересовались сразу несколько европейских и азиатских прокатчиков.   

Вы окажетесь в пространстве, где законы физики перестают действовать! Здесь герои перемещаются в пространстве за долю секунды, а костюмы меняют ещё быстрее! Впервые в мире будет показан трюк, в котором гоночные мотоциклы устремляются вперёд прямо над зрительным залом! 

Особую роль в постановке исполнит самый известный иллюзионист России Сергей Сафронов, он будет Хранителем Договора. Специально для шоу Сергей приготовил авторский номер, увидеть который можно только в «Дозоре». 

А завершит волшебство, конечно же, музыка! Артисты, исполнившие саундтрек в киноверсии «Дозоров» подтвердили своё участие в шоу! Uma2rman и Серёга специально для шоу написали новые песни, премьера которых состоится до начала показов в Москве.

“Дозор. True Magic Show” - иллюзионное шоу мирового уровня, где невероятное становится реальностью. 

Премьерные показы в Москве!

«Дозор. True Magic Show” 

С 30 мая по 9 июня 

Crocus City Hall

Билеты на сайте https://dozorshow.ru/ 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пробил невероятный уровень
      Курс доллара пробил невероятный уровень
    2. Курс доллара: рубль снова всех удивил
      Несмотря на обострение ситуации на финансовых рынках из-за торговых споров между КНР и США, рубль укрепляется
    3. Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
      Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама