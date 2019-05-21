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На Украине рассмотрят законопроект о легализации марихуаны

Москва, 21.05.2019

Более 50 депутатов Верховной Рады, представляющие в парламенте разные фракции, внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий, в частности, легализацию оборота медицинской марихуаны (каннабиса).

Законопроект, разработанный во исполнение соответствующей петиции, зарегистрировал 51 депутат. При этом отмечается, что зарегистрированная на сайте Верховной Рады 30 января 2019 года петиция за легализацию медицинского марихуаны за 42 дня набрала необходимые для её рассмотрения 25 тыс. голосов, передаёт агентство «Интерфакс».

Согласно информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа граждан «незалежной» к медицинскому каннабису «нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению».

Наша справка

Медицинская марихуана, или Медицинский каннабис – относится к использованию конопли и каннабиноидов для того, чтобы лечить болезни или купировать их симптомы. Она используется от тошноты при химиотерапии, для улучшения аппетита у больных СПИДом, а также против хронических болей и мышечных спазмов, обладает противоопухолевым действием.

Медицинскую марихуану курят, в том числе при помощи вапоризаторов, употребления экстрактов или оральных спреев (набиксимолс). Доступны синтетические каннабиноиды, дронабинол и набилон. Рекреационное использование марихуаны запрещено в большинстве стран мира.

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