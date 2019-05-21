Россия нарастила поставки нефти в США

Россия резко нарастила поставки нефти в США, сообщает РБК, ссылаясь на управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.

Как сообщил финансист, за первые две недели мая в общей сложности из РФ в США было доставлено 5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов на 13 суднах.

СМИ сообщает, что нефтеперерабатывающие заводы в США готовы принимать в три раза больше российской нефти.

За последние пять месяцев американские нефтепереработчики получили 5 млн баррелей нефти Urals, сообщало ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1.

Годом ранее Россия поставила в данные терминалы нефти 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.

Аналитики уверен, что на рост поставок российской нефти в США повлияло снижение добычи нефти в Венесуэле.

Для сравнения в марте текущего года Каракас ежедневно добывал740 тыс. баррелей нефти, а в мае прошлого года - 1,33 млн. По уровню добычи Венесуэла теперь уступает Бразилии, Мексике и Колумбии.