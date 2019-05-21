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«Новизной не блещет»: Кремль о призыве Зеленского усилить санкции против РФ

Москва, 21.05.2019

Дмитрий Песков – руководитель пресс-служба главы РФ в ходе ежедневной встречи с журналистами – прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Вашингтону ужесточить антироссийские санкции. По словам представителя Кремля, в словах нового украинского лидера нет никаких новаций, передаёт РИА Новости.

«Всё та же риторика, всё те же призывы, - подчеркнул Песков. – Новизной в своих высказываниях Зеленский точно не блещет».   

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины.

«Потому что Вашингтон не может выполнить перечень Минских договоренностей, точно так же, как и Москва. Его должен и может выполнять только Киев», – подчеркнул Песков.

Напомним, 20 мая после торжественной церемонии вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Белого дома, которые приехали на инаугурацию. В обращении к делегации из США новый лидер «незалежной» обвинил Россию в агрессии и призвал Вашингтон ужесточить санкции против нашей страны.

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