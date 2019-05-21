Зеленский подписал первый указ на посту президента

Украинский президент Владимир Зеленский подписал первый указ в качестве главы государства. Согласно документу он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего. С указом можно ознакомиться на сайте администрации главы государства.

Как сообщается в документе, Зеленский возлагает на себя функции верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины «в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 конституции Украины».

20 мая 2019 года прошла инаугурация нового президента Украины. Ранее сообщалось, что на церемонию Зеленский пришел пешком. В ходе инаугурации он заявил о досрочном роспуске Верховной рады, выборы которой планировались в октябре. В сложившейся ситуации у депутатов осталось два месяца для завершения всех дел.

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский выиграл второй тур президентских выборов с большим отрывом от своего основного конкурента экс-президента страны Порошенко, набрав более 70% голосов избирателей.