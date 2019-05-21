Обвал Apple: кто выиграл от атаки США на Huawei

Атака США на корпорацию Huawei привела к обвалу всего технологического сектора США и Европы, имеющего отношение к поставкам для китайской компании.

Более того, после того как Google объявила об отключении приложений и ОС Android у мобильных устройств Huawei посыпались акции Apple (падение достигало 4%), которая по идее должна была выиграть от того, что у прямого куонкурента появились проблемы. Однако "яблочная" компания также окажется под ударом.

Источник газеты «Жэньминь жибао» в компартии уже намекнул, что власти КНР могут остановить выпуск смартфонов Apple на заводе Foxconn в городе Шеньчжень под Гонконгом. А китайские пользователи начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку родной компании.

Единственным выигравшим в этой ситуации выглядит Samsung. Акции южнокорейского техногиганта выросли на 3%.

Тем временем, правительство США приняло решение ослабить санкции в отношении Huawei, выдав китайскому вендору временную лицензию на осуществление деятельности в стране. Причиной этому стало возникновение возможных «резких» проблем для американских клиентов компании. Теперь у Huawei есть 90 дней, в течение которых производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования сможет привести свои дела в соответствие с новой реальностью.

В свою очередь основатель Huawei Жёнь Чжэнфэй заявил, что китайская компания Huawei готова справиться с запретом властей США, который не играет для нее большого значения.

Слова основателя китайского телекоммуникационного гиганта приводит Центральное телевидение КНР. Чжэнфэй заверил, что его компания "готова справиться с запретом" и умеет производить чипы не хуже американцев, поэтому он не придает большого значения выдаче временной лицензии. Он пояснил, что Huawei "против мер изоляции", а потому "не собирается отказываться от американских комплектующих, но если возникнет их дефицит, то существуют запасные варианты". США неодооценивают Huawei, подчеркнул глава китайской корпорации.

