Регионам грозит рецессия

По оценке Высшей школы экономики (ВШЭ), которые приводятся в исследовании «Комментарии о государстве и бизнесе», рост экономической активности на конец марта был зафиксирован лишь в 42 субъектах РФ из 86. По сравнению с февралем число растущих регионов упало почти вдвое - месяц назад их было 71, пишет Finanz со ссылкой на текст документа.

Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА), который ежемесячно рассчитывает ВШЭ, в марте обвалился с 69% до 51,7% и оказался в шаге от черты в 50%, которая отделяет рост от сжатия. При этом количество субъектов с явно выраженным ростом, который охватывает как минимум четыре из пяти ключевых секторов (промышленность, оптовая и розничная торговля, платные услуги и строительство) сократилось с 41 до 18. Фактически в первом квартале 2019 года половина регионов страны погрузились в рецессию.

«Снижение экономической активности затронуло, прежде всего, крупные регионы со значительным валовым региональным продуктом», - констатируют в ВШЭ: на долю субъектов, где выросло не более одного сектора экономики в совокупности в марте пришлось 8,2% от ВРП России (вместо 0,4% в феврале). «Наиболее проблемным сектором осталась оптовая торговля, где индекс РЭА оказался равен 35,4%, сигнализируя о том, что в большинстве российских регионов ситуация в этом секторе по сравнению с прошлым годом ухудшилась», - говорится в докладе.

Причины снижения ВВП вполне очевидны, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В их числе ослабление потребительского спроса, происходящее на фоне снижения располагаемых доходов (-2.3% г/г/), повышения НДС и резко возросшей инфляции (годовая - 5,2%). Сейчас регуляторы сообщают о том, что инфляция прошла пиковое значение и по итогам года может и не превысить порог в 4%, однако, это только лишний раз подтверждает печальную картину в экономике. Ведь данная тенденция не является следствием грамотной монетарной политики ЦБ РФ, а всего лишь сигнализирует об отсутствии потребительской активности.

Инфляция и рост ВВП являются почти синонимами, и если бы у населения все еще оставались деньги, то удорожание цен оказалось гораздо выше - порядка 6%, оценивает аналитик. Продуктовые ритейлеры отчитались о росте среднего чека на 3,5%, тогда как индекс потребительских цен вырос на 6%, что красноречиво говорит об экономии населения на продуктах. Подобная ситуация вынуждает производителей сокращать активность и снижать цены себе в убыток, так как очередное повышение стоимости на товары потребители могут и не потянуть.

Еще одним фактором, повлиявшим на экономику, может являться слабое исполнение бюджета, говорит Геннадий Николаев: по свежим данным, по 11 госпрограммам расходы были исполнены лишь на 10%, а, например, финансирование проектов по “электронной промышленности” и вовсе не началось. Самым очевидным решением проблемы может стать запуск мониторинга исполнения программ, который пока также находится в стадии разработки, и более эффективное расходование средств.

Дополнительным толчком к развитию экономики может стать также снижение ключевой ставки, ожидаемое в следующем месяце. Таким образом, считает Геннадий Николаев, способов увеличить ВВП в условиях постоянно падающих доходов крайне мало. Безусловно, можно, по примеру прошлого года, увеличить зарплату бюджетникам, но эффект будет крайне незначительным и уже к следующему кварталу сойдет на нет.

Вполне возможно, добавляет эксперт, что в следующем квартале ситуация несколько улучшится под влиянием стабильного курса и завершения части подготовки по реализации федеральных программ. Тем не менее по итогам года ВВП вряд ли сможет вырасти более чем на 1%, так как в отличие от прошлого года никаких масштабных мероприятий, вроде ЧМ по футболу, не планируется.

«Я бы не назвал происходящее рецессией, это слишком громкое слово, привлекающее внимание, но не совсем точно отражающее суть происходящего, – отмечает, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. – Происходит замедление экономики одновременно с ростом доли государства и госкомпаний выше 70%. Но при этом у нас профицитный бюджет, стабильный курс национальной валюты, а размер резервных фондов таков, что покрывает весь внешний госдолг и даже весь корпоративный внешний долг одновременно».

Это стабильность экономики, которую многие недооценивают, засматриваясь на годовые темпы роста других развивающихся стран в 5% и более, считает аналитик. А ведь именно эта стабильность кому-то позволяет планировать свою занятость и кредиты на 5-6 лет вперед и не бояться безработицы, кому-то — иметь возможность воспитать более 1 ребенка в своей семье, кому-то — быть фрилансером или рантье и жить за границей, оставаясь гражданином России. В этом заслуга в том числе и низкой, всего 4%, инфляции, которая позволяет планировать денежные потоки на несколько лет вперед.