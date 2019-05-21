В США рассматривается новый законопроект против «Северного потока-2»

В Вашингтоне уверены, что санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» в конечном счете достигнут желаемого результата. Об этом заявил глава американского Минэнерго Рик Перри.

Он также выразил надежду, что в конгрессе все же утвердят законопроект о санкциях против строительства газопровода. С черновиком документа конгрессмены ознакомились ранее.

Чиновник также уверен, что необходимо вводить санкции и против международных компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Заявление прозвучало в Киеве, куда Перри прибыл с официальным визитом накануне.

Помимо этого он призвал Украину думать о зиме уже сейчас, чтобы перед наступлением холодов иметь в хранилище достаточно газа.

Напомним, США являются последовательным противником строительства газопровода «Северный поток-2», ссылаясь на опасения, что после вступления объекта в строй, ЕС может потерять собственную энергетическую безопасность. В Москве и Берлине в ответ на это неоднократно заявляли, что трубопровод из России в Германию является исключительно коммерческим проектом.