Стало известно, с кем Путин проведёт несколько отпускных дней в Туве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ рассказал с кем президент РФ может провести несколько отпускных дней в Туве. По его словам, если у главы государства выдастся свободное время, то он отправится в отпуск вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, передаёт РИА Новости.

«Наш президент ежегодно посещает Туву, это бывает, как правило, вместе с Сергеем Шойгу, – напомнил Песков. – Пока на ближайшие какие-то месяцы таких планов нет. Но, с другой стороны, вы знаете, если появляется небольшое окошко в один-два дня у президента, он зачастую с учётом географии своих поездок и передвижений такие остановки на один-два дня делает».

Ранее сообщалось, что глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что ожидает, что Путин приедет в республику летом.

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Владимир Путин уже несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. Последний раз это было в конце августа 2018 года, когда Путин провёл свое выходные на Енисее в Туве с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Тогда российского лидера сопровождали Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. По информации СМИ, президент собирал в Туве грибы и катался на катере по Енисею.