Суши – интересные факты

Рис

Основной ингредиент суши – это рис, потому вкус и внешний вид блюда будет зависеть именно от него. Сортов много, хоть они и схожи между собой, тем не менее, имеется много и отличий. В японской кухне используются такие сорта риса, которые характеризуются повышенным содержанием клейковины. Благодаря этому роллы или суши получаются плотными, они не рассыпаются. Можно, конечно, делать суши и роллы из обычного риса, но вкусовые качества будут сильно отличаться. Для суши используются специальные сорта риса, предназначенные именно для этих целей. Свойства риса из Краснодара не получится довести до идеала даже самому опытному и профессиональному сушисту.

Кроме того, секреты есть и в технологии приготовления риса. Рис нужно промывать 4 раза в процессе приготовления. Некоторые сушисты не промывают его вообще. Для приготовления лучше всего использовать специальную рисоварку. Не стоит перекладывать рис в пластиковую посуду после приготовления. Он должен «дойти» в деревянной посуде. Японцы используют специальную деревянную кадку.

Красная рыба

Красная рыба – это, несомненно, вкуснейший и полезнейший продукт, ее любят почти все. Важно отличать виды красной рыбы – лосось, форель или кита. Не вся красная рыба обладает одинаковыми свойствами и пользой. Самая лучшая красная рыба для суши – это атлантический лосось. Он используется добросовестными ресторанами. Во многих других случаях дорогого атлантического лосося стараются заменить более дешевыми аналогами, например, из Мурманска.

Кусочки рыбы должны быть однородными по цвету и текстуре, не рваными, без резкого неприятного запаха.

Особенности запеченных роллов

Для приготовления запеченных роллов используется специальный гриль, который запекает только верх блюда. Важно, чтобы блюдо хорошо пропеклось, и оно было безопасным благодаря термической обработке. Многие заведения не уделяют этому должное внимание. Ролл пропекается благодаря специальной пропитке, которой он поливается сверху. Если обойтись только тем, что шапочку ролла намазать майонезом, то ингредиенты не пропекутся, они только станут сухими. Некоторые продукты нельзя употреблять в пищу сырыми, это касается, например, морского окуня. Для сравнения стоит сравнить роллы с большой правильной шапочкой и ее майонезным подобием.

Сыр

Ввиду все большего дефицита натуральных продуктов на планете, повсеместно изготавливаются заменители. Настоящий сливочный сыр изготавливается из творога и молока. Для удешевления многие заведения общественного питания используют сырный продукт, в котором много растительных жиров. Это не только негативно влияет на вкус, такие жиры наносят вред организму человека. Ненастоящий сыр горчит, а по вкусу напоминает пластик.

Сырная шапочка должна делаться из качественного продукта. Нередко сыр заменяется сырным соусом или майонезом. Палитру вкуса всегда можно ощутить, и понять, из качественных ли ингредиентов сделано блюдо. Стоит поинтересоваться у официанта об ингредиентах, их точных названиях, производителей (где закупается).

Такой разноцветный имбирь

Многие люди до сих пор думают, что имбирь имеет красноватый оттенок. На самом деле – он подкрашен, и может быть желтым, голубым. Красный имбирь получается при помощи свеклы. В основном используются натуральные красители, но цвет и запах должны быть естественными. Сам корень имбиря полупрозрачный белый по цвету.

Соевый соус

Во многом вкус суши зависит и от качества соуса. Его чаще всего желают из концентрата, разбавляя водой. Одни компании используют соевые бобы в приготовлении, другие же более дешевые аналоги, эссенции, порошки. В соевый соус добавляют красители и усилители вкуса. Некоторые компании разрабатывают авторские рецепты. Например, соевый соус варят с яблоком, лимоном.

Команда

Конечно же – качество и вкус суши зависит от команды. Во многих заведениях работают самоучки, которые даже рис для суши правильно сварить не умеют. Некоторые заведения приглашают сушистов из самой Японии, чтобы узнать настоящие секреты. Хорошо, если работает команда настоящих профессионалов, добросовестно относящихся к работе и разбирающихся во всех тонкостях приготовления суши.

Цена

Как и для любого другого продукта, цена имеет значение. Высококачественные суши не могут быть дешевыми. Не стоит вестись на чересчур выгодные скидки, ведь ни одно заведение не будет работать себе в убыток. Лучше покупать или заказать суши реже, но отдавать предпочтение высококачественному продукту.

Суши уже давно перестали быть экзотикой, людям интересно разбираться в правильных технологиях их приготовления, лучших ингредиентах, вкусах. Сейчас суши можно видеть даже на новогоднем столе.