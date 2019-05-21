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В Чехии рассказали, за что Запад не любит Россию

Москва, 21.05.2019

Европу и США пугают традиционные ценности, которые на западе всячески пытаются истребить, уверен журналист Йиржи Кобза. Мнением он поделился с изданием Parlamentní Listy.

Журналист отмечает, что СМИ Европы постоянно муссируют заявления о «российской угрозе», а также о том, что Россия влияет на общественное мнение. Но, по словам Кобза, Запад и США  совершают вещи и похуже, однако, на это мало кто обращает внимания.

При этом он уверен, что с точки зрения отстаивания неприемлемой для Еросоюза и США идеологии, Россия «действительности угрожает Западу».

Главными раздражителями для Запада являются поддержание патриотизма и сохранении исторической памяти, а также уважение национальных традиций, что в России прививается молодым поколениям, пишет журналист.

Он выделяет также отсутствие в России «сумасшедшего гендеризма и крайнего феминизма», а также «пропаганды различных меньшинств».

Кобза отметил, что в России некоммерческих организаций, которые финансируются из-за заграницы и «развращающих общество».

Отдельно в статье журналист остановился на праздновании в РФ Дня Победы, отметив, что «все эти ценности в Европе недооценивались на протяжении последних 30 лет».

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