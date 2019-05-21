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В Госдуме ответили на призыв Зеленского к США ужесточить антироссийские санкции

Москва, 21.05.2019

Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал призыв президента Украины Зеленского к США ужесточить санкции против нашей страны. По мнению депутата, такие призывы не усиливают позиции Зеленского как главы государства, а делают ещё более зависимым от проблем, доставшихся ему от предыдущего руководства страны, передаёт РИА Новости.

«Кроме того, заявления, которые пока делает новый президент Украины не способствуют оздоровлению отношений с Россией, – подчеркнул Железняк. – То, что Зеленский пытается показать Белому дому свою готовность выполнять указания по антироссийской пропаганде, делает его зависимым от доставшихся по наследству проблем».

При этом парламентарий подчеркнул, что новый украинский лидер напрасно надеется, что подобной риторикой можно разрешить военный конфликт на Донбассе или вернуть Крым в состав Украины.

«Он должен понять и запомнить, что Севастополь и Крым – полноправные субъекты России, Зеленскому, хочет он этого или нет, придётся свыкнуться с такими реалиями. А завершение войны на Донбассе, в чём пытается заверить украинцев новый президент, возможно только при наличии у него политической воли и следования минским соглашениям. Судя по первым шагам Зеленского, своей позиции у него пока нет», – резюмировал Железняк.

Ранее сообщалось, что глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв Зеленского к США, подчеркнул, что новизной в своих высказываниях украинский лидер не блещет.

Напомним, накануне Зеленский на встрече с представителями американской администрации и Конгресса, которые посетили его инаугурацию, призвал Соединенные Штаты усилить санкций против России.

«США является мощным и очень серьезным партнёром для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем», – заявил президент Украины.

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