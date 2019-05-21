В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Как рассказал «Аргументам и фактам» замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков, рацион питания российских военнослужащих претерпел значительные изменения. В меню больше не входят тушенка и «мясорастительные консервы», рассказал военный в интервью изданию.

В настоящий момент питание военнослужащих является сбалансированным и индивидуальным «в семи разновидностях по дням недели». По словам офицера это необходимо, для того чтобы индивидуальный рацион питания «не приедался».

«Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест», - поделился Булгаков, который подчеркнул, что тоже самое можно сказать «про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц».

Военный уточнил, что рацион питания солдат и офицеров зависит от их физических нагрузок. Например, солдаты получают питание в день из расчета 4,2 тысячи калорий в день.

Напомним, в 2019 году на военную службу в российскую армию было призвано135 тысяч человек. Статистику привел начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.