В рамках ПМЭФ-2019 состоится более 120 деловых мероприятий

Программа Форума состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего». На сегодняшний день в программе Форума насчитывается 120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

«В условиях глобализации формировать повестку устойчивого развития возможно только совместно с мировым сообществом. Петербургский международный экономический форум является ведущей мировой площадкой по выстраиванию международного диалога по наиболее острым и актуальным вопросам и вызовам современности. В деловой программе ПМЭФ-2019 принимают участие представители власти, общественных организаций, лидеры бизнес-сообщества. В этом году мы будем много говорить о развитии экономики и укреплении многостороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе о роли России на международной арене», – комментирует советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках трека «Мировая экономика в поисках баланса» пройдут сессии, посвященные расширению и углублению сотрудничества в области транспорта на пространстве ШОС, новым подходам к управлению, изучению и сбережению Мирового океана, смене парадигмы глобального экономического порядка, мировым практикам законодательного регулирования в Интернете, стратегиям развития Евразийского экономического союза, усилению транзитной привлекательности страны, репутации России на мировом продовольственном рынке и другим актуальным темам экономики. Сессия «Энергетическая панель» предоставит всесторонний анализ устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув многонациональный, мультикультурный характер отрасли, ее географическое многообразие. В ходе дискуссии участники обменяются мнениями относительно трендов на энергетических рынках и трансформации мировой нефтегазовой отрасли, динамики влияния геополитических факторов на работу рынков, обсудят потенциал сотрудничества и инноваций для эффективного перехода к низкоуглеродной экономике.

Среди участников дискуссий: президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, президент, председатель правления АФК «Система» Андрей Дубовсков, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев, президент Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Виктор Христенко, советник Премьер-министра Республики Греция Димитриос Веланис, председатель Sasakawa Peace Foundation, исполнительный директор Международного энергетического агентства (2007–2011 годы) Нобуо Танака, председатель совета директоров China COSCO Shipping Corporation Limited Лижун Сюй, главный исполнительный директор International Post Corporation Хольгер Винклбауер, президент, главный исполнительный директор IKEA Group Йеспер Бродин, главный исполнительный директор Wintershall Holding GmbH Марио Мерен, основатель, главный исполнительный директор Gett Дэйв Вайсэр, глобальный председатель, генеральный директор EY Кармайн Ди Сибио.

В треке «Российская экономика: реализуя цели национального развития» заявлены следующие темы дискуссий: экономический рост как основа достижения национальных целей развития, развитие малого бизнеса, итоги и перспективы реформы рынка обращения с отходами, глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал российского образования, трансформация строительного и жилищно-коммунального комплекса России, также в рамках трека состоится презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ. В сессиях примут участие: старший исполнительный редактор по экономике Bloomberg, глава Bloomberg Economics Стефани Фландерс, председатель Центрального банка Российской Федерации (Банк России) Эльвира Набиуллина, президент Европейской банковской федерации, главный исполнительный директор Société Générale Фредерик Удеа, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, вице-президент Google Inc. Меир Бранд, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн, президент, главный исполнительный директор Volvo AB, сопредседатель Российско-шведского делового совета (RSBC) Мартин Лундстедт и другие.

Участники сессий трека «Технологии, приближающие будущее» обсудят вопросы развития искусственного интеллекта и киберугроз, цифровизации отдельных отраслей экономики, а также международного взаимодействия в науке, в том числе такие темы, как цифровые технологии в промышленности, цифровое недропользование, цифро-технологическая трансформация нефтегазовых компаний и трансформация здравоохранения. Спикерами выступят: президент Российской академии наук Александр Сергеев, генеральный директор, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, президент IBS Group Анатолий Карачинский, президент международной сети PwC Боб Мориц, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель председателя совета директоров, председатель Huawei Technologies Co., Ltd. Го Пин.

Дискуссии в треке «Человек – прежде всего» будут посвящены таким темам, как программы корпоративного здравоохранения, равенство возможностей в эпоху цифровой экономики, стратегия интеграционного взаимодействия науки, образования и бизнеса, государственно-частное партнерство в сфере благотворительности. В сессиях примут участие: ректор Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов, президент Группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, президент, председатель правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, главный исполнительный директор Х5 Retail Group N.V. Игорь Шехтерман, лауреат Нобелевской премии мира, профессор Университета Тушия Риккардо Валентини, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине, почетный профессор Цюрихского университета Рольф Мартин Цинкернагель и другие.

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