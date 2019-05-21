Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Президент «незалежной» Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

В документе, который опубликован на официальном сайте президента Украины, отмечается, что внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля 2019 года. Кроме того, отмечается, что правительству поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроем того, Зеленский обратился с просьбой к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию созвать 21 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах депутатов.

Напомним, накануне сразу после официального вступления в должность президента Владимир Зеленский, выступая перед депутатами пообещал распустить Раду. Позже новый украинский лидер провёл консультации с главами всех фракций, в ходе которых все из них согласились на досрочные выборы. При этом уже известно, что Верховная Рада восьмого созыва продолжит работу до избрания нового состава парламента.