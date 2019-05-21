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Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»

Москва, 21.05.2019
  • Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»

AP/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, в том числе, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к заключению газового контракта.

Зеленский выразил надежду на поддержку ЕС в вопросе "противодействия" строительству газопровода "Северный поток-2".

"Как президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа через Украину после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - сказал президент Украины.

Зеленский также заявил, что сейчас перед Украиной стоит несколько вызовов, главным из которых является окончание войны на Донбассе.

При этом президент Украины заявил о важности усиления санкций против России.

"Усиление санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии - это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе", - сказал Зеленский.

Во вторник глава американского Министерства энергетики Рик Перри выразил надежду на то, что палата представителей и сенат конгресса США подготовят законопроект, который будет предполагать ограничения в отношении компаний, работающих над строительством газопровода «Северный поток-2», сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Перри заявил в Киеве, что «США собираются ввести санкции в отношении «Северного потока-2». По данным агентства, глава американского Минэнерго также призвал украинские власти развивать свои собственные ресурсы, чтобы перед наступлением зимы иметь в хранилище достаточно газа.

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