Япония призвала мировые СМИ правильно называть премьер-министра страны

Япония обратилась к СМИ с просьбой называть своего премьер-министра Абэ Синдзо вместо Синдзо Абэ, сообщает Independent.

Министр иностранных дел страны Таро Коно просит зарубежные СМИ называть правильно фамилию японского лидера «Абэ». Именно она, согласно правилам японского языка должна звучать первой перед именем Синдзо. Отмечается, что Абэ правит Японией уже 13 лет и весь этот период СМИ делали эту ошибку.

Япония намерена перейти к традиционному порядку именования в международном общении в связи с началом новой имперской эры.

Издание обращает внимание, что китайского президента Си Цзиньпина и южнокорейского лидера Мун Чжэ-ина мировые СМИ называют правильно - сначала фамилия, затем имя.