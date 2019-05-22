Российские акции достигли пика

Индекс Московской биржи установил новый исторический рекорд – 21 мая 2019 года индикатор достиг отметки 2600 пунктов, увеличившись за день на 1,1%. Предыдущий максимум был зафиксирован на отметке 2599,58 пункта. Как сообщает РБК, в первую очередь, рост наблюдался в акциях нефтегазового сектора и был обусловлен подорожанием «черного золота» на мировом рынке.

Стоимость нефти достигла 72 долларов за баррель, в результате чего бумаги энергетического и нефтегазового секторов значительно подорожали: «Интер РАО» (+2%), «Татнефть» (+2%), «Газпром» (+1,9%). ЛУКОЙЛ (+1,8%) и НОВАТЭК (+1,8%). Также позитивно инвесторы восприняли новости с внешних рынков о том, что в США несколько утих конфликт между властями и китайской компанией Huawei.

Индекс МосБиржи последовательно растёт и обновляет свои исторические максимумы уже не в первый раз с начала года, отмечает шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Но, по его словам, есть ещё более примечательный момент - что к своим уровням до 2014 года всё плотнее приближается и индекс РТС, который ориентирован на капитализацию российских компаний не в рублях, а в долларах. А учитывая, какие изменения произошли у нас за прошедшие пять лет с валютным курсом, это уже по-настоящему серьёзный знак.

И говорит он о действительно о растущей заинтересованности инвесторов в российском рынке, что вероятнее всего будет иметь в течение 2019 года активное продолжение, объясняет эксперт. Как ни парадоксально, может показаться, но именно к такому сценарию может вести всё майское развитие торгового спора между Китаем и США: пока Трамп вводит 25%-ные пошлины для Китая, а Китай отвечает, это неизбежно определённая "жесть" для бирж США, Европы или Китая, но одновременно многие зарубежные инвесторы ищут выходы, альтернативы как раз на развивающихся рынках (исключая, разумеется, Китай).

И ими могут быть рынки Малайзии, Индонезии, и в том числе России, которая тоже выигрывает, пока американские и китайские конкуренты продолжают топить друг друга, считает Петр Пушкарев. И здесь возможность замедления мировой экономики из-за торговых трений, от которой в том числе проиграть могут и поставки сырья, отходит на второй план по сравнению с возможностями выгодного размещения капитала в бумагах.

Собственно, продолжает эксперт, и американские рынки пока что не подвержены реальной панике: S&P500 не падает ниже 2800, а уверенно отскочил и держится выше, так как рынки держат в уме базовый сценарий - что в итоге Китай и США придут-таки к соглашению. Но на фоне неопределённости там российский рынок - один из интересных выходов для многих. На руку России играет сейчас и геополитика: возвращение в ПАСЕ в Европе, плюс заявленное на днях отсутствие планов вводить новые санкции США против России и визит Помпео.

А основной чисто финансовый мотив роста для российского рынка в последнее время - высокая дивидендная доходность всё большего числа бумаг, уверен Петр Пушкарев. И, конечно же, в моменте дополнительной и важной "вишенкой на торт" стало объявление вчера о 2-кратном увеличении дивидендов "Газпрома" по сравнению с выплатами по 2017 году до 16,61 руб на акцию. Существенно подскочила благодаря этому и стоимость самих бумаг компании, а также параллельно опять активизировался на бирже и почти весь нефтегазовый сектор, особенно акции ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа и "Татнефти". Первоначальный пыл по бумагам того же "Газпрома" может и уляжется в ближайшие недели, но недооценённость ещё многих российских компаний - фактор, который будет помогать нашим индексам расти большую часть этого года.

Потенциал роста у индекса МосБиржи еще есть, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев. Технически эксперты выделяет зону 2700-2750 пунктов. В то же время, считает он, выше подняться будет сложно ввиду приближающихся дивидендных отсечек. Очистка тяжеловесных акций от дивидендов в июне будет оказывать давление на индекс, кроме того, рынок поддерживается высокими ценами на нефть, но есть неопределенность относительно глобального роста фондовых рынков.

«При этом нельзя не отметить, – говорит Альберт Короев, что подъем российского рынка в последние недели явно выбивается из общей тенденции на других развивающихся площадках. Мы игнорируем ключевые негативные внешние драйверы, главным образом в виде торгового противостояния США и Китая, при этом сохраняется повышенный спрос на топовые голубые фишки».