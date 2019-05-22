Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Порошенко

В отношении экс-президента «незалежной» Петра Порошенко возбуждено уголовное дело.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, дело против бывшего украинского лидера завела антикоррупционная прокуратура. Отмечается, что надзорное ведомство проверит законность действий Порошенко при распределении должностей в «Центрэнерго». При этом отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета «Центрэнерго» совместно с должностными лицами Фонда государственного имущества Украины и должностными лицами органов государственной власти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго».

Сделано это с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Кроме того, отмечается, что совместные действия указанной группы лиц координировались депутатом Верховной Рады Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.