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Автобус с российскими туристами разбился в Италии, один человек погиб, много пострадавших

Москва, 22.05.2019

Утром 22 мая в итальянской провинции Сиена перевернулся автобус, в котором находились российские туристы.

ДТП произошло на трассе близ города Бадессе, передаёт местное издание Corriere di Siena. На видео с места аварии, которое размещено на официальном сайте этой газеты, слышна русская речь. Кроме того, видно, как из опрокинувшегося автобуса выбираются туристы. Уже известно, что в результате случившегося погиб, как минимум, один человек. Более 10 – получили ранения различной степени тяжести. Всего в автобусе в момент аварии было 60 человек. В настоящее время на месте ДТП работают медицинские бригады, а также полицейские.Туда же направляются сотрудники посольства РФ в Италии.

В свою очередь другая местная газета Corriere della Sera уточняет, что автобус, в котором находились не менее 50 граждан России, направлялся из итальянского города Сиена во Флоренцию. Примерно в 09:00 по местному времени (в 10:00 мск) по неустановленной пока причине автобус протаранил барьеры у дороги, после чего вылетел в кювет и перевернулся. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за скользкой после дождя трассы. Сейчас часть шоссе между Сиеной и Флоренцией временно перекрыта.

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