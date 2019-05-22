Диетологи рассказали об опасностях употребления кефира

Как отметила диетолог Лидия Ионова, некоторым людям стоит отказаться от кефира, несмотря на то, что этот напиток полезен большинству людей, так как содержит кальций, медь, йод, фтор, а также большое количество витаминов группы В.

Однако напиток может быть опасен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за избытка молочных жиров. Диетолог советует таким людям отдавать предпочтение менее жирным напиткам.

Врач уточнила, что два выпитых стакана кефира в сутки на 50% удовлетворяют потребность организма в насыщенных жирах, поскольку содержат в себе 6 из 15 необходимых граммов этого вещества.

Также врач отметила, что напиток противопоказан людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Данной категории людей противопоказан не только кефир, но и все продукты, которые получаются при помощи грибковых культур.

Также лучше отказать от употребления кефира людям, непереносящим лактозу.

Ионова подчеркнула, что оптимальным количеством потребления кефир является один стакан в два дня.