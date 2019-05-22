Вход/Регистрация Подписка

Диетологи рассказали об опасностях употребления кефира

Москва, 22.05.2019

Как отметила диетолог Лидия Ионова, некоторым людям стоит отказаться от  кефира, несмотря на то, что этот напиток  полезен большинству людей, так как содержит кальций, медь, йод, фтор, а также большое количество витаминов группы В.

Однако напиток может быть опасен для людей, страдающих  сердечно-сосудистыми  заболеваниями из-за избытка молочных жиров. Диетолог советует таким людям отдавать предпочтение менее жирным напиткам.

Врач уточнила, что два выпитых стакана кефира в сутки на 50% удовлетворяют потребность организма в насыщенных жирах, поскольку содержат в себе 6 из 15 необходимых граммов этого вещества.

Также врач отметила, что напиток противопоказан людям, страдающим  от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Данной категории людей противопоказан не только кефир, но и все продукты, которые получаются при помощи грибковых культур.

Также лучше отказать от употребления кефира людям, непереносящим лактозу.

Ионова подчеркнула, что оптимальным количеством потребления кефир является один стакан в два дня.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пробил невероятный уровень
      Курс доллара пробил невероятный уровень
    2. Курс доллара: рубль снова всех удивил
      Несмотря на обострение ситуации на финансовых рынках из-за торговых споров между КНР и США, рубль укрепляется
    3. Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
      Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама