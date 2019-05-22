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Эксперты назвали города, перелёт в которые летом дорожает меньше всего

Москва, 22.05.2019

Специалисты системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner назвали города, перелёт в которые в высокий сезон, в частности в период летних отпусков дорожает меньше всего.

Проанализировав цены на авиабилеты за прошлый год с вылетом из России по 80 самым популярным направлениям, они установили, что в период с июня по август выгоднее всего летать отдыхать на греческий остров Родос. Любопытно, что цены на авиабилеты по этому направлению летом-2018 не только не выросла, но даже снизились на 3%. На втором месте – любимая многими нашими соотечественниками турецкая Анталья (повышение цены на 5%). Замыкает тройку лидеров кипрская Ларнаку (+6%).

Всего на 7% подорожал перелёт на греческие острова Корфу и Крит; на 9% - в итальянский Неаполь; на 10% - в испанскую Валенсию.

На 12 % выросли цены на авиабилеты в Римини (Италия), Батуми (Абхазия) и Салоники (Греция); на 13% в Малагу и Пальма-де-Майорку (оба Испания); на 14% в Катанию (Италия) и Лиссабон (Португалия), на 15% - в Геленджик (Россия).

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые дешёвые курортные места для летнего отдыха в России. Согласно статистики сервиса Tvil.ru, топ самых бюджетных курортных посёлков у моря возглавляют Черноморское, Межводное и Новоотрадное, которые расположены в Крыму.

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