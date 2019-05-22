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Гисметео, прогноз погоды на июнь: москвичей ждёт похолодание и проливные дожди

Москва, 22.05.2019

Жители Москвы и гости российской столицы с нетерпением ждут начала календарного лета. Это не только пора долгожданных отпусков и каникул, но и возможность более продолжительных прогулок на свежем воздухе в многочисленных столичных парках и скверах, а также пикники за городом, купание в природных водоемах и принятие солнечных ванн. Поэтому и жителей мегаполиса и тех, кто планирует в июне посетить столичный регион интересует прогноз погоды на первый летний месяц.

Прогноз погоды в Москве на первую половину июня

Согласно прогнозу погоды Гисметео, первая половина июня ожидается в Москве и области не по-летнему прохладной. Сильное влияние на климатическую обстановку в регионе окажет циклонический фронт, уже сформировавшийся в Арктике и медленно, но уверенно надвигающийся на российскую столицу. В период с 1 по 6 июня на Москву могут обрушиться проливные дожди, а столбики термометров не поднимутся выше 14-16 в светлое время суток. При этом после полуночи ожидаются и вовсе осенние показатели – 8-10 выше нуля. Такая погода, по прогнозу Гисметео, сохраниться как минимум до 12-14 июня. Однако дожди постепенно сойдут на нет, а вот ветры усилятся – до 17-19 метров в секунду. Синоптики даже не исключают ураганов.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на вторую половину июня

Примерно 15-17 июня на смену циклону в Москву придёт антициклон, который разгонит тучи над столицей. По прогнозу Гисметео, яркое солнце немного прогреет воздух до вполне комфортных плюс 19-21 днём. Правда, ночью всё равно будет пока ещё прохладно – термометры не покажут выше плюс 12-14. Из-за этого водоёмы в московском регионе не успеют прогреться. Поэтому поплавать в них получится лишь самым отважным. К концу месяца станет теплее. Так, в последнюю неделю первого летнего месяца ожидается плюс 25-27, местами выпадут осадки, но продолжительными они не будут и любителям понежится под лучами ласкового июньского солнца они не помешают.

И немного исторических фактов. Самая низкая температура первого летнего месяца была зафиксирована 2 июня 2017 года, тогда столбики термометров упали до рекордных показателей - плюс 3. Самая тёплая – 26 июня 2016 года – плюс 32. Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, средней температурой июня в столичном регионе является плюс 17; самым холодным днём считается 5 июня (плюс 15); самым теплым днём – 26 июня (плюс 21).

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