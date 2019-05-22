Крым начал отсчет второго миллиона туристов

Российский полуостров Крым принял первый миллион туристов, рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра опережает более чем на 20% аналогичный период прошлого года.

«По состоянию на 22 мая, в Крыму отдохнули 1 миллион 58 тысяч туристов», - сообщил Волченко. Он подтвердил, что сумма на одну пятую больше, чем в прошлом году. По его словам, курорты Крыма полностью готовы к предстоящему пляжному сезону.

Министр добавил, что он рассчитывает на «рекордный сезон в Крыму», поскольку «уровень бронирования на период высокого сезона - более 60%».

«Пока Глубина бронирования позволяет говорить, что все хорошо складывается», - добавил министр.

Уточняется, что ранее в 2018 году в Крыму отдохнуло более 6 миллионов человек из 132 стран. По словам чиновника, власти полуострова поставили задачу достичь турпотока в 10 миллионов человек в год.