Минфин может сократить объем размещения ОФЗ

Как заявил глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский, в 2019 году программа заимствований будет скорректирована как минимум еще один раз и, вероятнее всего, в сторону снижения – «увеличение ее объемов не рассматривается». Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на слова чиновника, точные параметры будут зависеть «от ситуации с бюджетом».

По словам Константина Вышковского, сокращение программы возможно при внесении осенних поправок в бюджет. Ранее Минфин опубликовал проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, согласно которому программа внутренних заимствований может быть сокращена с 1,705 трлн рублей до 1,578 трлн рублей.

Одновременно может быть снижен и объем внешних заимствований – с 204 млрд рублей до 155 млрд рублей. «Сейчас снизили, потому что курс рубля фактически отличается от того, из которого мы бюджет сверстывали. Рубль несколько слабее, соответственно, больше рублей в бюджет», - пояснил чиновник.

Объективным аргументом в пользу принятия решения о сокращении программы заимствований служит тот факт, что ЦБ ранее анонсировал намерение не снижать ключевую ставку, говорит заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. В этом случае спрос на государственный долг сохранится, а предложение не сможет его удовлетворить ввиду перевыполнения планов по размещениям, что может привести к укреплению рубля выше расчетных значений.

Сокращение программы заимствования и возврат к механизму оглашения лимитов позволит уравновесить спрос и предложение, уверен аналитик. Минфин получит возможность действовать более гибко и эффективно в вопросе размещения долга.

Поэтому нет ни одной категорической причины против сокращения программы внутренних заимствований. Падение объёмов торгов вызовет падение доходности ОФЗ, но поднимет их цену, что позволит держателям заработать на спекулятивных сделках, уверен Андрей Люшин.

Сокращение объема заимствований или хотя бы ненулевая вероятность такого сокращения — это сигнал для внешних инвесторов о благополучии заемщика, то есть России, говорит, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Это, по его словам, свидетельствует о том, что инвесторам предстоит конкурировать при размещении за некий ограниченный объем, если они хотят нарастить в своих портфелях объем российских ОФЗ или купить их впервые.

Минфин действительно опережает собственный план: в первом квартале вместо запланированных 450 млрд рублей уже размещено ОФЗ на 514 млрд рублей, а план на II квартал составлял 600 млрд рублей, и тоже перевыполнен, объем размещения уже составил 640 млрд рублей. В результате заявлений Минфина доходность 10-летних ОФЗ упала ниже 8%, и будет и дальше снижаться, учитывая ожидание снижения ключевой ставки ЦБ летом.

Сегодня, 22 мая, должны состояться еще два аукциона ОФЗ, будут предлагаться 5-ти летние и 11-летние бумаги, думаю, спрос будет высоким, так как участники захотят зафиксировать для себя хотя бы текущую доходность, пока она не упала еще ниже. Но лимитов на размещение со стороны маркетмейкера пока еще не установлено.