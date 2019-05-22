Минвостокразвия разместило законопроект о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике

Минвостокразвия разместило законопроект о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне нашей страны для общественного обсуждения.

Согласно документу, в Арктике частично будут внедрены те же механизмы поддержки инвестпроектов, что и на Дальнем Востоке. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, это решение позволит сэкономить средства федерального бюджета и использовать положительный опыт «Корпорации развития Дальнего Востока» по управлению территориями опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке.

По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, чтобы у российской нефтянки были преимущества в конкурентной борьбе на мировых рынках, необходимо обеспечить государственное стимулирование этой отрасли.

«Без стимулов не будет инвестиций, а наиболее перспективные проекты требуют огромных капиталовложений, – подчеркнул он. – Речь идёт об арктических месторождениях с прямым каналом сбыта по северному морскому пути и колоссальной ресурсной базой. По некоторым оценкам, только на суше – это 5-10 млрд тонн нефтяного эквивалента».

Российские нефтяники давно уже связывают большие надежды с этими циклопическими месторождениями, однако следует понимать, что без привлекательного и предсказуемого налогового режима инвесторов им не найти. Ведь добыча в Арктике – это не только буровые установки и промысловые объекты, это - морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса – сложная и очень дорогая инфраструктура и техника.

Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает необходимость таких мер, и неслучайно в конце марта он поручил Кабмину РФ в срочном порядке подготовить соответствующий пакет законов. Однако законпроект, разработанный Минвостокразвития и представленный на днях на суд общественности, вызывает у отраслевых экспертов большие вопросы.

Так, директор ИнфоТЭК-Терминал Рустам Танкаев считает, что фактически, это калька тех механизмов, которые были разработаны для поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке. Хотя этот регион некорректно сравнивать с Арктикой, где добычные проекты требуют сложнейших, зачастую революционных и крайне затратных технологических решений. Абсолютно отсутствует логика в предложении сохранить нулевую ставку НДПИ для СПГ-проектов (арктические проекты Новатэка и так не выплачивали НДПИ), а для проектов по добыче углеводородов ввести ставку 0,15. А это, заметим, – существенная разница: ведь при ставке 0,15 компания должна выплачивать примерно 1800 рублей с тонны сырья.

К тому же, критерии отбора проектов, получающих такие стимулы, по предложению Минвостокразвития, должны ещё быть утверждены правительством. А это означает, что критерии будут прописаны не в законе, а в постановлении правительства, что позволит при случае легко изменить их. Закон же отменить непросто, а постановление правительства перестаёт действовать с принятием нового постановления. Следовательно, любой проект может быть произвольно исключён из списка «приоритетных» и потерять государственную поддержку, что означает отсутствие предсказуемых и неизменных налоговых и правовых условий.

В свою очередь управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева отметила, что источником финансирования новых проектов в Арктике могли бы стать успешные действующие проекты, входящие с ними в единый кластер. От таких проектов-доноров потребуются колоссальные капложения в инфраструктуру и проведение геологических работ, необходимых для освоения новых месторождений. Очевидно также, что эти затраты можно компенсировать с помощью льготной ставки НДПИ. Однако в предложенном законопроекте нулевая ставка НДПИ для них начинает действовать лишь после того как вся инфраструктура на новых месторождениях уже создана.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов убеждён, что без государственного стимулирования, предполагающего создание особых фискальных условий, компании не смогут обеспечить необходимый для арктических проектов объём инвестиций.

«Это ставит под угрозу выполнение задачи президента по достижению до 2024 года показателя в 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути, - считает он. – Только в случае создания максимально комфортного налогового режима, в том числе введения нулевой ставки НДПИ для проектов по добыче углеводородов в Арктической зоне и интегрированных с ними проектов-доноров, Россия сможет приступить к полномасштабному освоению месторождений в Арктике, причем как на суше, так и на шельфе.

По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, возникает ощущение, что законопроект Минвостокразвития – это саботаж. Единственным его бенефициаром выступает Новатэк, для СПГ проектов которого подтверждается нулевая ставка НДПИ. Для остальных проектов вводятся коэффициенты, фактически, не позволяющие приступить к их реализации. Предоставление стимулов также обуславливается наличием готовой инфраструктуры.

«Значит, привлечь инвестора в проект без инфраструктуры уже невозможно. А это ведь практически все арктические проекты. Ни один инвестор в здравом уме не будет вкладывать средства под обещание льгот в далёком будущем, когда будет создана инфраструктура, требующая колоссальных затрат», - резюмировал он.