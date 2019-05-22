Названы самые дешевые курортные места для отдыха в России

Специалисты сервиса Tvil.ru на основе статистики по бронированию и оплате туристами, путешествующими самостоятельно, номеров в мини-отелях и гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года, составили топ самых бюджетных курортных поселков у моря.

Сообщается, что на первом месте по доступности находятся курортные поселки Черноморское, Межводное и Новоотрадное в Крыму. Среди курортов Краснодарского края значатся курортные места в Агое, Дедеркое. Проживание там обойдется в среднем в 1,3-1,4 тысячи рублей в сутки.

Помимо этого в рейтинг бюджетных мест для отдыха вошли поселок Новомихайловский в Туапсинском районе, Сенной Краснодарского края. Также недорого можно отдохнуть в поселках Стерегущее и Уютное. Здесь стоимость проживание для семьи в сутки обойдется в 1,2 тысячи рублей.

Аналитики сервиса уточняют, что в среднем места бронируются путешественниками на срок от 10 до 14 дней.