Цены на нефть «заморозились»

По итогам торгов 21 мая цена на нефть остановилась на уровне $71,95 за баррель. На показатели не повлияли и напряженная ситуация напряженность между США и Ираном.

Инвесторов больше волновала торговая война между Вашингтоном и Пекином, которая, по их мнению, способна привести к глобальному экономическому спаду.

Утром 22 мая нефть удержала позиции на отметке $71. Уточняется, что Brent подешевел на 0,34%, до $71,77, о чем свидетельствует отчет Американского института нефти по запасам нефти в США. Уточняется, что за неделю, предшествующую 17 мая запасы нефти в стране увеличились на 2,4 млн баррелей, а запасы бензина на 0,350 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,237 млн.

В 17:30 по московскому времени ожидается обнародование официального отчета от минэнерго США. Аналитики ожидают уменьшения запасов сырой нефти на 1,28 млн баррелей.