Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию на Украине с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, сообщает агентство РИА Новости.

Лидеры осудили ситуацию, исходя от провальной политики бывшего главы Украины Порошенко, а также прошедшей смены власти в стране.

Помимо этого Путин, Макрон и Меркель пришли к общему соглашению о том, что необходимо работать над урегулированием кризиса в Донбассе только в рамках Минских соглашений.

Глава российского государства напомнил своим коллегам и о необходимости скорейшего подписания закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, а также важности проведения амнистии и разведения сил на ранее согласованных участках на линии соприкосновения участников конфликта.

Также в ходе телефонного разговора затрагивался вопрос о новом документе, принятом Киевом и нарушающим конституцию Украины в плане использования русского языка на территории страны.