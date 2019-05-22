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Курс доллара: для рубля появилась мощная угроза

Москва, 22.05.2019
#Курсы валют
  • Курс доллара: для рубля появилась мощная угроза

Алексей Павлишак/ТАСС

Умеренно позитивный внешний фон и налоговые выплаты в РФ создают поддержку курсу рубля. Российская валюта пока стойко держится по отношению к доллару и евро, хотя нефтяные котировки пошли вниз. Эксперты полагают, что в ближайшее время волатильность в валютной секции сохранится, а рубль в любой момент может снова пойти вниз вместе с другими рисковыми активами. 

Курс доллара на открытии торгов среды не изменился - 64,42 рубля, курс евро снизился на 6 копеек - 71,85 рубля.

Нефть подешевела до 71,70 доллара за баррель Brent. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшее в воскресенье в саудовской Джидде, завершилось без конкретных рекомендаций по сделке о сокращении добычи нефтиИ инвесторы не спешат покупать актив в ожидании новой информации от ОПЕК+.  

В числе позитивных новостей для рубля некоторое снижение напряженности вокруг торговой войны США и КНР. Пока новых негативных новостей «с фронта» нет, и инвесторы не спешат продавать рисковые активы. Что касается внутренних новостей, то, как заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, ЦБ ожидает инфляцию на уровне несколько выше 4% по итогам 2019 года. Это предполагает сохранение умеренно-жесткой денежно-кредитной политики финансового регулятора, что традиционно поддерживает курс рубля.  

Российский рубль в мае показал себя устойчивым на фоне роста давления на валюты развивающихся стран из-за срыва торговых переговоров США и Китая, признает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Благодаря дорогой нефти и перспективам снижения ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний российская валюта может оставаться стабильной.  

По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ участники соглашения высказали намерение сохранить актуальные квоты на добычу, предполагающие сокращение производства на 1,2 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 г. Следующий пересмотр квот может быть в конце июня. Таким образом, ожидает аналитик, цены на нефть могут еще как минимум месяц оставаться на высоких уровнях, поддерживая российскую валюту.  

В понедельник зампред ЦБ Ксения Юдаева в своем выступлении перед депутатами Госдумы заявила о многочисленных аргументах в пользу снижения ставки во втором-третьем квартале, а также отметила снижение ожидаемого диапазона инфляции на конец года с 4,7-5,2% до «чуть более 4%». Эти факторы могут поддержать спрос на российский госдолг со стороны нерезидентов, доля которых на рынке ОФЗ по итогам апреля выросла с 26,2% до 27,1%, полагает Игорь Галактионов.  

В то же время, констатирует эксперт,  для рубля остаются актуальны ряд политических рисков, среди которых отдельно можно отметить рост мировой напряженности из-за торговых войн и санкционное давление Штатов на РФ. Эти события создают плохо прогнозируемые риски для российской валюты, которые могут сыграть наиболее весомую роль в случае реализации в период сезонной уязвимости рубля – по окончанию налогового периода на фоне высокого объема скупок валюты со стороны ЦБ. В таком случае, считают в «БКС Брокер», валюта РФ может вновь вернуться в торговый диапазон выше 65 руб. за доллар.  

У рубля сейчас очень благоприятная среда для роста, уверена, в свою очередь, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Минфин выпускает ОФЗ, и иностранные любители керри-трейд с небывалым аппетитом покупают наши бумаги. Рубль в результате этого укрепляется. Даже падающая нефть не роняет рубль. Но должна ли? Бюджет РФ верстался исходя из цены 50$ за баррель, то есть, если стоимость черного золота выше, бюджет пополняется. Поэтому рубль начнет реагировать на снижение нефти, если стоимость второй начнет приближаться к отметке 50 долларов за бочку, а пока незначительные ценовые отклонения не влияют на стоимость рубля. Также на снижение рубля раньше влияло анонсирование санкций, однако и этого сейчас не происходит.  

Однако на горизонте есть все-таки угроза для рубля, и она мощнее, чем отток капитала из облигаций или введение санкций, говорит аналитик. Это начавшийся перекос финансовых потоков из-за торговых войн между США и Китаем. В июне планируется встреча лидеров этих держав, и если на уже введенных пошлинах они не остановятся, может начаться более сильное снижение фондового рынка развитых стран. А это повлечет за собой и рынки развивающихся стран. Если начнётся эта паника, инвесторы будут выводить активы из всего, в этом случае не только упадет спрос на российские активы - их могут начать распродавать на вторичном рынке. Такой же сценарий возможен, если США начнет вводить санкции - в панике рубль начнет сдавать позиции из-за отсутствия спроса.  

Однако, считает Катя Френкель, вероятность этих событий наступит только летом, пока цель у рубля - 63,60-63,80 за доллар. На этих ценах, по ее словам, лучше всего покупать наличную валюту, потому что летом любой сценарий может проявиться, и тогда уже рубль упадет к 68 рублям за доллар.  

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