СМИ узнали о тестировании в полиции компактных камер для распознавания лиц

Российские полицейские начали тестирование компактных видеорегистраторов отечественного производства с функцией распознавания лиц. При успешном прохождении тестирования, новейшие регистраторы появятся в том числе и на камерах, уже используемых правоохранителями, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в МВД РФ.

Известно, что разработкой гаджетов занимается компания NtechLab, в которой уже подтвердили, что их специалисты создали миниатюрные камеры для сотрудников силовых структур и служб безопасности. При этом компанией планируется производить их небольшими партиями строго под конкретных заказчиков.

В руководстве МВД пока комментировать факт испытаний не стали, сообщив лишь о тестах в частных охранных компаниях. Между тем источник издания рассказал, что внешне видеорегистратор похож на миниатюрную рацию и крепится на одежду. Камера может выделять лица людей и отправлять данные через Сеть Интернет на специальный сервер, где снимки сверяются с ранее загруженными базами.

Если система видит совпадение, обладатель гаджета получает уведомление и на экране может сразу же увидеть основные сведения о найденном человеке, а также два снимка – с регистратора и из базы. Максимальное расстояние работы камеры от 3,5 до 4,5 метров.

В свою очередь представитель департамента информационных технологий российской столицы, не став комментировать информацию о тестировании компактных камер для распознавания лиц, подчеркнул, что регулярно проводятся исследования и пилотные проекты в сфере видеоаналитики. По его словам, уже в самое ближайшее время в распоряжении города могут появиться умные очки, переносные регистраторы, а также специальные планшеты и смартфоны с функциями распознавания лиц.