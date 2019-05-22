Вход/Регистрация Подписка

В Госдуме критически оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Москва, 22.05.2019

Виктор Водолацкий – первый заместитель председателя комитета по делам СНГ нижней палаты российского парламента – прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума по переговорам с РФ. По мнению депутата, такое предложение демонстрирует желание украинского лидера спрятаться за спину народа. Как пояснил Володацкий, Зеленский, предложив провести референдум хочется спасти собственный имидж, усидев при этом на двух стульях, передаёт РИА Новости.

«Он пытается показать своим гражданам, что якобы выступает за улучшение отношений с Россией, но при этом хочет быть родным и близким западным кураторам, которые подталкивают его к сохранению курса Порошенко, а это курс в никуда, – подчеркнул парламентарий. – Поэтому его предложение означает спрятаться за спину народа, чтобы потом он мог апеллировать ко всем международным институтам, Госдепу и своим европейским кураторам: мол так решил народ, а не я».

Володацкий уверен, что если на референдум будет вынесен вопрос о восстановлении дипломатических, экономических, социальных связей между Россией и Украиной, то украинцы проголосуют «за».

«Вторым вопросом референдума можно поставить вопрос об отмене всех антинародных законов Порошенко, за что тоже люди проголосуют. Поэтому Зеленскому сегодня референдум нужен как воздух, и, скорее всего, его команда будет стремиться к этому», – резюмировал депутат.

Напомним, накануне вечером глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что новый глава государства планирует вынести на референдум вопрос о том, как Украине вести переговоры с Россией.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пробил невероятный уровень
      Курс доллара пробил невероятный уровень
    2. Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
      Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
    3. Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»
      Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама