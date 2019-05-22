В Госдуме критически оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Виктор Водолацкий – первый заместитель председателя комитета по делам СНГ нижней палаты российского парламента – прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума по переговорам с РФ. По мнению депутата, такое предложение демонстрирует желание украинского лидера спрятаться за спину народа. Как пояснил Володацкий, Зеленский, предложив провести референдум хочется спасти собственный имидж, усидев при этом на двух стульях, передаёт РИА Новости.

«Он пытается показать своим гражданам, что якобы выступает за улучшение отношений с Россией, но при этом хочет быть родным и близким западным кураторам, которые подталкивают его к сохранению курса Порошенко, а это курс в никуда, – подчеркнул парламентарий. – Поэтому его предложение означает спрятаться за спину народа, чтобы потом он мог апеллировать ко всем международным институтам, Госдепу и своим европейским кураторам: мол так решил народ, а не я».

Володацкий уверен, что если на референдум будет вынесен вопрос о восстановлении дипломатических, экономических, социальных связей между Россией и Украиной, то украинцы проголосуют «за».

«Вторым вопросом референдума можно поставить вопрос об отмене всех антинародных законов Порошенко, за что тоже люди проголосуют. Поэтому Зеленскому сегодня референдум нужен как воздух, и, скорее всего, его команда будет стремиться к этому», – резюмировал депутат.

Напомним, накануне вечером глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что новый глава государства планирует вынести на референдум вопрос о том, как Украине вести переговоры с Россией.