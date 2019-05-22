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В Кремле ждут от Киева шагов по выполнению Минских соглашений

Москва, 22.05.2019

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Киева конкретных шагов по реализации Минских соглашений и нормализации российско-украинских отношений. При этом представитель Кремля не стал комментировать прозвучавшее накануне идею Владимира Зеленского о проведении на Украине референдума по переговорам с РФ, передаёт РИА Новости.

«Безусловно, это внутреннее дело Украины, – отметил представитель Кремля. – Конечно, от Киева мы ожидаем более конкретные шаги. Прежде всего, в русле выполнения Минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы на юге-востоке страны. И во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим».

Песков также подчеркнул, что не понимает, почему Зеленский говоря о референдуме произносит такие слова, как «мирные переговоры».

«Что значит мирные переговоры? Понимаете, между РФ и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. Возможно Зеленский забыл, но на Украине идёт гражданская война, вот в чём дело», – резюмировал председатель Кремля.

22 мая руководитель администрации нового украинского лидера Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о том, как Украине вести «мирные переговоры с Россией».

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