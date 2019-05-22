В Японии рассказали о совместном с Россией использовании Курил

Москва и Токио продвинулись в понимании позиций друг друга в отношении совместной экономической деятельности на «северных территориях», как в Японии именуют острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на МИД Японии. Ведомство подвело итоги заседаний рабочих групп, прошедших в Москве 20 и 21 мая. В первый день мероприятий прошло первое заседание на уровне глав отделов.

Как сообщил сотрудник японского МИД, совещание продолжалось четыре часа, и было посвящено «юридическим сторонам». Уточняется, что стороны обменялись мнениями по данному вопросу, а также отметили важность подобных мероприятий, посвященных юридическим вопросам, уточнил сотрудник МИД Японии.

Он подчеркнул, что «в результате переговоров в некоторой степени продвинулось взаимопонимание позиций друг друга», однако «это не тот случай, когда можно достичь решение за один раз». Главным вопросом обсуждения стала возможность ввести безвизового режима для граждан Японии при посещении островов.

Напомним, Япония претендует на четыре острова, которые принадлежат России по итогам Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их «оккупированной частью страны».