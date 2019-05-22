ВЦИОМ опубликовал итоги опроса екатеринбуржцев о строительстве храма в сквере

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, что жители Екатеринбурга думают о строительстве Храма Святой великомученицы Екатерины.

Новость о планах по строительству Храма Святой великомученицы Екатерины вызвала высокий резонанс среди жителей Екатеринбурга: 94% опрошенных известно об этом, отмечается в пресс-релизе организации.

Только 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе, 7% считают, что Храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом, еще 14% считают, что этот Храм можно построить в сквере у театра драмы, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан. В то же время 58% считают, что Храм должен быть построен в другой части города.

На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства Храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное.

Отмечается запрос на информацию о проекте по строительству Храма Святой великомученицы Екатерины: только 49% жителей заявили о том, что им достаточно информации о планах относительно строительства, 27% назвали конкретные темы дефицита информации и еще 24% затруднились назвать темы, по которым им не хватает информации. Для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства Храма.

«Опрос, проведенный ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с конфликтом вокруг строительства храма, показал разобщенность городского сообщества. Сама по себе идея возвести храм отторжения не вызывает, за исключением небольшой части респондентов (около 18%). В то же время выбранное мэрией место его строительства подавляющим большинством горожан отвергается. Решение конфликта, очевидно, состоит в поиске и подборке альтернативной площадки для храма», — прокомментировал итоги опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос проведен 16-20 мая 2019 г. по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие жители города Екатеринбург в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью с объемом выборки 3.000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 1,8%.

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