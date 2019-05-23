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Boeing под ударом пилотов

Москва, 23.05.2019
Авиационные власти США отказались форсировать процедуру сертификации для возобновления полетов авиалайнеров семейства 737 MAX – они останутся на земле как минимум до середины августа. За это время только прямые потери авиагиганта составят порядка 750 млн долларов, а итоговые могут оказаться в несколько раз больше
#Boeing
#Самолетостроение
#Технологии
  • Boeing под ударом пилотов

Zuma\TASS

Отчаянные попытки Boeing уже в мае возобновить эксплуатацию своих самолетов семейства 737 MAX с треском провалились. Несмотря на бравые заверения главы корпорации Денниса Мюленбурга о «решительном прогрессе» в сертификации нового программного обеспечения для системы маневрирования MCAS и двух сотнях выполненных полетов, «доказавших, что оно работает должным образом на всех режимах», американские авиационные власти предельно четко дали понять, что ни о какой спешке здесь не может быть и речи. «Мы по-прежнему ждем от Boeing официальных данных о внедрении обновленной версии ПО для проведения повторной сертификации и возвращения лайнеров к работе» -- говорит исполняющий обязанности директора Федеральной авиационной администрация США (FAA) Дэниел Элуэлл – «Если нам понадобится год для того, чтобы мы были полностью уверенными, что можем снять запрет на полеты этих самолетов, то значит так тому и быть». Но это еще не все. Прямо перед началом международной конференции в Форт-Уэрте, посвященной вопросам безопасности полетов, неожиданно для всех выяснилось, что FAA пока еще даже не определилась со списком требований к пилотам, которые должны будут пройти дополнительные курсы переподготовки на самолетах с модернизированной системой MCAS. 

Напомним, что именно пилоты первыми обратили внимание руководителей Boeing на нестандартное поведение системы управления, которая периодически пытается опустить нос самолета вниз. Причем сделали это менее чем через месяц после первой катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии в конце прошлого года. Так, на встрече с представителями профсоюза летчиков авиакомпании American Airlines все в том же Форт-Уэрте один из пилотов прямо потребовал от вице-президента Boeing Майка Синнета объяснить, «что творится с нашими самолетами». «Мы наконец заслуживаем знать, что в конце концов происходит» -- заявил пилот. Но топ-менеджер Boeing внятного ответа дать не смог и лишь сказал, что производитель оценивает все возможные недоработки в 737 MAX, в том числе и новую систему MCAS. Кстати, именно на этой встрече многие командиры воздушных судов впервые узнали о существовании этой системы на их лайнерах, а также о том, что она получает информацию о возможном сваливании самолета от датчиков угла атаки и принимает решение о корректировке курса даже в том случае, если эти датчики выдают неверные данные или вовсе не исправны. «Эти ребята даже не знали, что эта чертова система есть на самолете – и никто им не сказал!» -- сокрушался пилот American Airlines Майкл Михаэлис, говоря о летчиках разбившегося индонезийского самолета. «Не уверен, что если бы они знали о ней, это что-то изменило» -- цинично подытожил топ-менеджер Boeing. Такая позиция руководства американской корпорации даже вызвала гневную отповедь на слушаниях в Конгрессе. «Вы думаете, что информация про эту систему настолько неважна, что о ней нет ни слова в инструкции?» -- недоумевал член Палаты представителей Питер Де Фазио – «Как бывший пилот могу сказать, что в инструкции должно быть записано все, в том числе и про эту систему». 

Нет никаких сомнений в том, что теперь американские парламентарии потребуют не только доказательств исправной работы обновленного ПО, но и подтверждения от пилотов, что они успешно прошли курс переобучения и могут безопасно управлять Boeing 737 MAX в любых ситуациях и на всех режимах полета. А это займет не менее двух-трех месяцев. Таким образом, даже при самом благоприятном развитии событий эксплуатация самолетов семейства 737 MAX возобновится не ранее середины августа нынешнего года. Это означает, что потери корпорации Boeing продолжат расти как снежный ком. Напомним, что месяц назад американский авиагигант публично заявил о том, что уже лишился 1 миллиарда долларов из-за истории с приостановкой полетов своих лайнеров. Но итоговые потери могут превысить этот показатель в несколько раз. Известно, что Boeing поставила в общей сложности 387 самолетов семейства 737 MAX. Ежемесячные лизинговые платежи за каждый такой лайнер составляют не менее 400 тысяч долларов. Если весь парк 737 MAX будет простаивать пять месяцев, то только прямые потери авиакомпаний превысят 750 млн долларов -- их производитель самолетов вынужден будет вернуть при любом раскладе. И это без учета недополученной прибыли, расходов на зарплату пилотов авиакомпаний и проч. 

Но помимо прямых операционных потерь есть и косвенные. Уже ясно, что Boeing в любом случае придется заплатить внушительные компенсации всем жертвам двух авиакатастроф – в Индонезии и в Эфиопии, в которых погибло в общей сложности 346 человек. Если предположить, что потеря человеческой жизни в этих трагедиях будет оценена также как в случае с катастрофой самолета Concorde авиакомпании Air France под Парижем, то американской корпорации придется раскошелиться еще на 346 млн долларов. Но самые серьезные в финансовом плане потери американский авиагигант понесет в случае массового аннулирования заказов на свои новые лайнеры семейства 737 MAX. Если верить текущей отчетности Boeing, эта корпорация на сегодняшний день потеряла всего 4 заказа на такие воздушные суда. Но надо понимать, что целый ряд авиакомпаний из Китая, Индонезии, Саудовской Аравии, которые пообещали отменить заказы пока этого еще не сделали. Более того, некоторые из них намерены не только расторгнуть контракты, но и взыскать с авиагиганта недополученные доходы через суд. Так, сразу три китайский авиакомпании – Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines – уже подали иски к Boeing в американский суд с требованием выплатить многомиллионные неустойки. В общей сложности авиакомпании КНР эксплуатировали почти сотню самолетов 737 MAX. Еще 40 лайнеров у них числятся в заказе, но так и не были поставлены по известным причинам. А буквально на днях к китайским авиаперевозчикам присоединились авиакомпании Турции, Норвегии и ОАЭ – все они также пообещали взыскать сои потери через суд. 

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