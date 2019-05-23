Праймериз, где две ведущие партии должны выбрать своих кандидатов, пройдут только в следующем году, а Трамп уже выбрал себе соперника. Им стал бывший вице-президент при Бараке Обаме, демократ Джо Байден. Именно его последнее время всячески старается пнуть хозяин Белого дома.

Только «зарубежным странам» понравится победа Байдена на президентских выборах, заявил Трамп 20 мая, на митинге в поддержку республиканского кандидата на довыборах в конгресс в городе Монторсвилл, что в штате Пенсильвания. Ранее о компромате, связанном с бывшим вице-президентом и его заграничными контактами, напомнил юрист главы государства, Руди Джулиани. Он публично заявил о том, что едет на Украину, дабы убедить избранного президента этой страны, Владимира Зеленского, не поддаваться давлению и продолжить начатое несколько лет назад расследование против сына Джо Байдена – якобы, тот получал взятки от украинской газодобывающей компании. Потом Джулиани так же публично, в одной из популярных телепередач, отменил свой визит. Похоже, команда президента просто хотела проинформировать американских избирателей, что украинские связи американских политиков можно использовать и против Байдена, а не только против президента. Как известно, работа на Виктора Януковича стоила свободы политтехнологу Трампа, Полу Манафорту, который сейчас отбывает срок в американской тюрьме за незаконную лоббистскую деятельность.

Атаковать бывшего вице-президента глава государства начал по понятным причинам. Сейчас Байден – самый популярный политик-демократ. Судя по опросам общественного мнения, ему под силу обойти Трампа на президентских выборах. Не факт, однако, что в лидерах симпатий американцев Байден продержится долго. В Демократической партии предстоит серьезная борьба за право представлять ее на выборах ноября 2020 года. На прошлой неделе о намерении побороться за президентское кресло объявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он стал 23-м демократом, который заявил, что готов выставить свою кандидатуру от партии. Это рекорд. Прежде «чемпионами» по числу участников праймериз были республиканцы. В 2016 году у них было 16 кандидатов. Всех их в напряжённой борьбе победил Трамп, который и стал в итоге президентом, обойдя демократа Хиллари Клинтон. Тот рекорд по числу кандидатов политологи объясняли кризисом, в котором находилась Республиканская партия. «Слонам» нужно было предложить какую-то убедительную идейную альтернативу курсу Барака Обамы. Ее в итоге предложил Трамп.

Теперь точно так же на идейном распутье находится Демократическая партия. В ней чётко обозначились два сопоставимых по своему влиянию и числу симпатизирующих крыла. Одно – традиционное, либеральное. Его самым популярным, на сегодняшний день, представителем является Байден. Какой будет Америка, стань он президентом, можно примерно представить, если вспомнить времена Обамы. Во внутренней политике – осторожные реформы, призванные сделать так, чтоб США стали более социально-ориентированным государством. Во внешней – ориентация на Евросоюз, попытки «перезагрузок» отношений с традиционными соперниками Соединённых Штатов, силовые акции, по возможности, без прямого участия американцев. А вот какими будут США, победи местная версия европейских социалистов – загадка.

Между тем, главным противником Байдена на праймериз демократов пока следует признать сенатора Берни Сандерса. Набор идей, которые он отстаивает, обычен для европейских «леваков», но крайне неординарен для США. Обещанные им беспрецедентные послабления для мигрантов и малоимущих, поддержка не Израиля, а Палестины, борьба с «тираническими режимами», к числу коих Сандерс относит и Саудовскую Аравию, пока выглядят если не популизмом и невыполнимым набором благих пожеланий, то чем-то очень близким к этому. Тем не менее, не следует забывать, что предвыборные идеи Трампа так же критиковали за нереалистичность. Но, придя к власти, он начал последовательно выполнять свои обещания, многое выполнил, и Америка не пропала.

И Байден, и Сандерс могут сдать свои позиции, возможно, уже в этом году. Дело не в их идеях, а в них самих. На Байдена есть компромат, Сандерса может подвести его возраст: в 2020 году ему будет 79 лет. Однако у того и другого есть по несколько «дублёров», которые придерживаются схожих взглядов. Так, левое крыло Республиканской партии способна представлять 54-летняя Камала Харрис. Женщина, цветная (ямайско-индийского происхождения), сенатор, а в прошлом, генпрокурор от оплота демократов, Калифорнии – прямо-таки готовый портрет кумира Америки, ждущей перемен. Те же, кто перемен не ждёт, а будет доволен и продолжением прерванного курса Обамы, могут, вместо Байдена, поддержать, скажем, конгрессмена из Техаса Бето О’Рурка или того же де Блазио, который пока популярен только в родном штате, но имеет шансы «раскрутиться». Наконец, вполне возможно, что демократы скоро побьют свой рекорд по числу кандидатов. Нельзя исключить, что, преодолев колебания, в президентскую гонку ринется миллиардер Майкл Блумберг. Тогда у демократов появится своя версия Дональда Трампа.

В любом случае, борьба в Демократической партии предстоит нешуточная. И только один её исход точно устроит Трампа – если социалисты и либералы слишком увлекутся противостоянием. Тогда демократы – сторонники проигравшего крыла, могут не прийти на выборы, отдать свои голоса заведомым маргиналам или кандидату от республиканцев. В этом случае Трамп, какие бы к нему ни были претензии у американцев, переизберётся без проблем.