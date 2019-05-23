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Эксперт объяснил, как США разоряют Прибалтику

Москва, 23.05.2019

Вашингтон ведет активную работу в области партнерства с Прибалтикой в сфере энергетики. На днях Президент Литвы Даля Грибаускайте подтвердила, что сегодня США являются для стран прибалтийского региона главным партнером на будущее в области энергопоставок.

По мнению заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, США таким образом стремятся разорить страны Прибалтики. Мнением он поделился в интервью Baltnews.

Эксперт уверен, что желание некоторых прибалтийских лидеров в пику России отказаться от газа и электричества из России, приведут к банкротсву некоторых компаний.

Гривач напомнил о том, что синхронизации балтийских электросетей и сетей материковой Европы, выльется для рядового потребителя Прибалтики в значительный рост счетов за электроэнергию.

Что касается газа, то за последние месяцы терминал СПГ в Литве  простаивает практически пустым, подчеркивает эксперт. Он уверен, что литовские импортеры предпочли бы использовать российский природный газ в объеме примерно 80% на 20% в пользу российского топлива.

Гривач напомнил, что СПГ из США будет обходиться компаниям существенно дороже российского, однако, власти в Прибалтике утверждают, что таким образом им удастся уйти от «монополии» «Газпрома».

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