Эксперт объяснил, как США разоряют Прибалтику

Вашингтон ведет активную работу в области партнерства с Прибалтикой в сфере энергетики. На днях Президент Литвы Даля Грибаускайте подтвердила, что сегодня США являются для стран прибалтийского региона главным партнером на будущее в области энергопоставок.

По мнению заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, США таким образом стремятся разорить страны Прибалтики. Мнением он поделился в интервью Baltnews.

Эксперт уверен, что желание некоторых прибалтийских лидеров в пику России отказаться от газа и электричества из России, приведут к банкротсву некоторых компаний.

Гривач напомнил о том, что синхронизации балтийских электросетей и сетей материковой Европы, выльется для рядового потребителя Прибалтики в значительный рост счетов за электроэнергию.

Что касается газа, то за последние месяцы терминал СПГ в Литве простаивает практически пустым, подчеркивает эксперт. Он уверен, что литовские импортеры предпочли бы использовать российский природный газ в объеме примерно 80% на 20% в пользу российского топлива.

Гривач напомнил, что СПГ из США будет обходиться компаниям существенно дороже российского, однако, власти в Прибалтике утверждают, что таким образом им удастся уйти от «монополии» «Газпрома».