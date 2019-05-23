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Соединенные Штаты наращивают импорт российской нефти

Москва, 23.05.2019
#Мир
  • Соединенные Штаты наращивают импорт российской нефти

ТАСС

Нефтеперерабатывающие заводы США, ранее работавшие на венесуэльской нефти, сейчас находятся на голодном пайке. Утолять «голод» приходится нефтью из далекой России.

По словам аналитика Caracas Capital Markets Расса Даллена, импорт российской нефти в США в мае должен существенно вырасти по сравнению с началом года. В первой половине мая 13 танкеров доставили на американские НПЗ почти 5 млн баррелей нефти из России. Ожидается, что во второй половине месяца танкеров с российской нефтью будет не меньше, чем в первые две недели. Так что майский импорт, по прогнозам американских аналитиков, должен существенно превысить 10 млн баррелей. 

Весенний рост импорта происходит на фоне его снижения в начале года. Объем российской нефти, поступившей в США в январе-феврале 2019 года, оказался, по данным Администрации энергетической информации США (IEA), значительно меньше, чем за первые два месяца прошлого года: 16,13 и 20,25 млн баррелей соответственно. Импорт российской нефти в США за весь прошлый год составил 137 млн баррелей.

Аналитики ожидают трехкратный рост импорта Америкой российской нефти в этом году. Главная причина такого резкого скачка – Венесуэла. Санкции запрещают покупать венесуэльскую нефть. В результате в мае ожидается нулевой импорт нефти из Венесуэлы. Между тем, в январе-феврале текущего года на американские НПЗ поступило 27,67 млн баррелей венесуэльской нефти, меньше, хотя и ненамного, чем в январе-феврале 2018 г. – 29,59 млн баррелей. Российская нефть энергично занимает место венесуэльской.

Аналитики Oil Price считают, что деньги из США хоть как-то компенсируют многомиллиардные российские кредиты Каракасу, получить которые назад будет очень проблематично. 

Кстати, точно также выгодны санкции США против иранской нефти Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, которые пообещали Вашингтону закрыть образовавшуюся из-за ухода иранской нефти брешь, чтобы не допустить резкого скачка цен. 

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