«Против оплаты электросетевого резерва лишь неэффективные компании»

Одобренные Минэкономразвития РФ и ФАС России предложения о постепенном вводе оплаты за заявленную, но не потребляемую сетевую мощность вызывают протесты только со стороны неэффективных потребителей, считает заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» Александр Пятигор.

В 2018 году Министерство энергетики завершило общественное обсуждение и процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти проекта документа о взимании платы за неиспользуемую электрическую мощность. Министерство предлагало ввести плату в размере 5% за неиспользуемые мощности электросетей и подстанций, которые в течение 12 месяцев простаивают более чем на 60%. Со временем, к 2024 году, оплату предлагалось довести до 100%. В апреле текущего года законопроект поддержал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Миллиарды на ветер

В Минэкономразвития считают, что неиспользуемые резервы сетевой мощности — одна из основных проблем российской электроэнергетической отрасли. Простаивающие мощности приводят к издержкам в производстве и передаче электроэнергии, росту тарифов для конечных потребителей.

«Если посмотреть на цифры, у нас сетевое оборудование по стране загружено в среднем на 30–35 процентов. Это следствие той регуляторики, которая у нас существует», — отмечал Орешкин.

Кроме того, по оценкам экспертов, вновь подключаемые потребители задействуют лишь десятую часть заявленной мощности, из-за чего электросетевой комплекс только за последние девять лет потерял почти 140 млрд рублей. Эти потери в разы превышают поступления от сборов за технологическое подключение к сетям. Тем временем этот резерв мог бы пойти на развитие сетей, повышение их эффективности и надежности.

Несмотря на очевидные плюсы инициативы, она подверглась критике со стороны крупных потребителей, которые заявили о серьезной угрозе для бизнеса в целом.

Кто против

«Инициатива неоднозначно воспринимается по одной простой причине: неэффективные потребители не хотят заниматься своей эффективностью. Почему это все происходит? Сегодня действующим законодательством предусмотрен порядок расчета за потребленную электрическую энергию с применением фактически используемой мощности. При этом в электросетевом комплексе формируется резерв неиспользуемой сетевой мощности, который сети должны поддерживать в постоянной готовности и, как следствие, нести затраты на их содержание и эксплуатацию. Поэтому был подготовлен проект нормативного правового акта, предусматривающий стимулирование потребителя к эффективному использованию мощностей как существующих, так и вновь присоединяемых, чтобы потребитель заявлял тот объем мощности, который ему необходим», — говорит Александр Пятигор.

По словам эксперта, подобная практика общепринята во всех экономически развитых странах: потребители должны в полном объеме использовать мощность, которую они заявляют при подключении, и оплачивать ее.

«Данный правовой акт не затрагивает население и приравненные к нему категории потребителей, а также расчеты между сетевыми организациями. Положения нормативного правового акта распространяется на промышленных потребителей и прочих потребителей. Почему все потребители региона должны нести затраты на эксплуатацию трансформаторной подстанции в полном объеме, когда, допустим, пекарня потребляет от своей заявленной мощности в 100 киловатт всего 25 киловатт. Потребитель может бесплатно отказаться от неиспользуемой мощности, и никакие санкции к нему не будут применяться, — продолжает Александр Пятигор. — В других странах, в Европе есть такой опыт. Там принцип, что каждый платит за потребленную энергию и мощность, которую ты заявил к использованию. А использовал всю заявленную мощность потребитель или нет — это уже другой вопрос».