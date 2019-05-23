«Фантомные боли»: Пушков о призыве НАТО по Крыму

Алексей Пушков – член верхней палаты российского парламента – прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО Стюарта Пича, который потребовал от России немедленно вывести войска РФ с территории Крыма.

По мнению, сенатора, вся эта возня, которую продолжает Вашингтон вокруг Крыма обусловлен тем, что США и НАТО рассчитывали получить полустров в качестве своей военно-морской базы сразу после государственного переворота на Украине.

Они надеялись, что новая власть «выдавит» Россию из Севастополя. С тех пор у натовских генералов фантомные боли по поводу Крыма, который так и не стал их базой», – написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, заявив, что НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма нашей стране, потребовал немедленно вывести российские войска с полуострова.