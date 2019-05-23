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Forbes опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров

Москва, 23.05.2019

Журнал Forbes составил список самых богатых наследников российских миллиардеров. В ТОП-48 вошли представители второго поколения богатейших семей нашей страны. По данным экспертов издания, в общей сложности они унаследуют 238 млрд долл., передаёт агентство «Интерфакс».

Возглавляет рейтинг сын президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова - Юсуф, который через компанию «ЭКТО» является владельцем 60% акций ООО «ВТП», а также совладельцем ООО «Лукавто». Кроме того, Юсуф Алекперов владеет компанией «План Б». Кроме того, по завещанию он должен унаследовать от отца пакет акций компании «ЛУКОЙЛ» без права управления компанией. Согласно данным Forbes сумма наследства составляет 21,8 млрд долл.

Далее в рейтинге расположились дочь и сын основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. В частности, Виктория Михельсон является членом попечительского совета New Museum, также ей принадлежит строительная компания «Нова» – подрядчик «Новатэка». О её младшем брате у экспертов журнала сведений не оказалось. Доля каждого из детей Михельсона в наследстве составляет 12,2 млрд долл.

На третьем месте трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина, на каждого из которых приходится 7,6 млрд долл. наследства. Четвёртый в рейтинге – Джахангир Махмудов – сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова. По наследству ему причитается состояние отца на сумму 7 млрд долл. Пятёрку самых богатых российских наследников замкнули трое детей члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко. Каждый из них получит по наследству по 6,8 млрд. лолл.

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